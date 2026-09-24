РФ готує комплексні удари по енергетиці: на деякі міста росіяни мають окремі плани, — Шмигаль

Україна отримала детальні документи про підготовку Росією до нових ударів по об'єктах енергетики взимку. Росіяни детально розписали, які об'єкти та якою кількістю і типом зброї планують атакувати. При цьому на деякі міста у РФ є окремі сценарії.

Ворог планує комплексні удари об'єктів енергетики: від постачання тепла до постачання води, водовідведення, знищення нашої генерації, знищення інтерконекторів тощо. Про це в етері телемарафону заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Минулого тижня ми отримали від наших спецслужб матеріали, які вони отримали з російської сторони — стратегія дій російських терористів на цю зиму. Вразило партнерів, як і нас, своїм цинізмом, таким холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику", — розповів посадовець.

Він додав, що плани ворога охоплюють об'єкти енергетики як на вході в Україну з Європи, так і через Дніпро.

Видео дня

Україна отримала два великі документи з планами росіян на зимові обстріли. Вони чітко прописані — з таблицями, точними підрахунками кількості зброї, необхідної для знищення кожного об'єкта інфраструктури.

"Все розраховано, наряди (вони так їх називають) на кожен об'єкт розписані", — пояснив Шмигаль.

Окрім того, Україна дізналася, що росіяни мають окремі плани на великі міста. Зокрема це стосується Києва, Харкова, Одеси, міст півмільйонників тощо.

Як Україна готується до планів РФ

Україна натомість готується до протистояння ворожим ударам. Уже збудовано понад 200 капітальних бетонних споруд (шелтерів) над об'єктами, які росіяни визначили у своїх планах як пріоритетні. Також облаштовуються предетонаційні екрани та сітки проти FPV-дронів.

Наразі влада активно працює з країнами-партнерами задля накопичення необхідних ресурсів для швидкого ремонту пошкоджених об'єкктів енергетики, додав міністр. Проте, як підкреслив посадовець, захистити всю інфраструктуру "бетонним куполом" неможливо.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg попередило, що росіяни накопичують балістичні ракети для зимових ударів по Україні.

Також раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, що має зробити РФ для енергетичного перемир'я.