Защита будет: Украина договорилась о поставке нового пакета ракет Patriot, — Зеленский

Украина получит новый пакет американских ракет-перехватчиков Patriot, которые помогут противостоять массированным баллистическим атакам со стороны России.

Об этом 24 сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями и лидерами украинской общины в США.

Политик заявил, что украинской стороне удалось достичь договоренности о новых ракетах. Однако он не стал раскрывать, о каком количестве идет речь и какая именно страна согласилась помочь с обеспечением противовоздушной обороны Украины.

"Сегодня мы договорились — не буду говорить, с кем — о поставке ракет для систем Patriot. Это — важное решение", — подчеркнул президент.

Издание Kyiv Post сообщает, что Зеленский также заявил, что Украина сбила 60% летевших в ночь на четверг российских баллистических ракет. В июле этот показатель составлял менее 30% из-за критической нехватки систем Patriot, поэтому увеличение показателя перехвата может указывать на то, что Киев получил определенную помощь от партнеров.

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Общее количество ракет Patriot в Украине остается засекреченным, хотя большинство обнародованных поставок осуществляется в ограниченном количестве, отмечает издание. Так, 17 сентября издание Rzeczpospolita сообщало, что Польша планирует передать Украине дефицитные ракеты для Patriot, однако подчеркнуло, что их количество будет невеликим.

Ранее Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что Украине требуется лишь десятая часть ракет-перехватчиков из США, чтобы противостоять российским баллистическим ударам.

Напомним, на днях агентство РБК-Украина сообщило, что Киев и Вашингтон добились прогресса в вопросе о лицензиях на производство Patriot после переговоров Зеленского и Дональда Трампа.

В то же время издание DW сообщало, что вопрос о лицензиях на Patriot еще не решен.