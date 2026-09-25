Захист буде: Україна домовилася про новий пакет ракет Patriot, — Зеленський

Україна отримає новий пакет американських ракет-перехоплювачів Patriot, які допоможуть протистояти російським масованим балістичним атакам.

Про це 24 повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками й лідерами української громади у США.

Політик заявив, що українській стороні вдалося досягнути домовленості щодо нових ракет. Проте він не став розкривати, про яку кількість йдеться та яка саме країна погодилася допомогти із забезпеченням протиповітряної оборони України.

"Ми сьогодні домовилися, не буду казати із ким, про пакет ракет для систем Patriot. Це — важливе рішення", — підкреслив президент.

Видання Kyiv Post пише, що Зеленський також заявив, що Україна збила 60% російських балістичних ракет, що летіли, в ніч на четвер. У липні цей показник складав менше 30% через критичну нестачу Patriot, тож збільшений показник перехоплення може вказувати на те, що Київ отримав певну допомогу від партнерів.

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Загальна кількість ракет Patriot в Україні залишається засекреченою, хоча більшість оприлюднених постачань здійснюються в обмеженій кількості, зазначає видання. Так, 17 вересня видання Rzeczpospolita повідомляло, що Польща планує передати Україні дефіцитні ракети для Patriot, проте наголосило, що ця кількість буде невеликою.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN розповів, що Україна потребує лише десяту частину ракет-перехоплювачів від США, аби протидіяти російським балістичним ударам.

Нагадаємо, днями агентство РБК-Україна повідомило, що Київ та Вашингтон зрушили з місця щодо ліцензій на виробництво Patriot після переговорів Зеленського і Дональда Трампа.

Водночас видання DW писало, що питання щодо ліцензій на Patriot ще не ухвалене.