Удар по Высшему совету правосудия в Киеве: шестеро пострадавших, орган приостановил работу (видео)

В пятницу, 25 сентября, появились сообщения об ударе российских войск по зданию Высшего совета правосудия в Киеве. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

Местные Telegram-каналы и СМИ сообщали, что для атаки, возможно, использовался реактивный ударный беспилотник типа "Шахед". Об ударе сообщает ВРП в Facebook.

По предварительным данным, пострадали 6 человек, масштабы разрушений в настоящее время уточняются. В Раде сообщили, что работа органа временно невозможна.

Стоит отметить, что ночью и утром столица подверглась очередной массированной атаке беспилотников. В результате этой атаки повреждения зданий были зафиксированы как минимум в трёх районах города.

Как сообщает КГГА, по состоянию на 10:50 25 сентября 2026 года в результате российского удара пострадали 14 человек, в том числе 9-летний мальчик. Кроме того, возле места удара по многоэтажному дому в столице развернули штаб, куда можно обратиться за помощью.

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Напомним, утром 25 сентября в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны дронов. В Печерском районе в результате падения БПЛА пострадал жилой дом.

Кроме того, сегодня утром российские войска атаковали не только столицу, но и Запорожье. В Киеве зафиксированы попадания в жилые и нежилые дома, а в Запорожье повреждены два медицинских учреждения.

Кроме того, журналист Роман Выбрановский считает, что главная цель российских ударов по Киеву, в частности по дата-центрам, заключается в том, чтобы сломить украинцев и заставить страну капитулировать. По его мнению, это очередная попытка сломить сопротивление, которая вряд ли увенчается успехом, а параллельно продолжается информационная атака.