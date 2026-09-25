"Еще одна короткая СВО": росСМИ опубликовало и сразу удалило материал о возможной войне в Литве

Российское государственное агентство РИА Новости опубликовало материал о возможном военном конфликте с Литвой под заголовком "Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой". Автор статьи допускает, что Россия может нанести ракетный удар по странам Балтии без ввода сухопутных войск.

Об этом говорится в публикации издания "РИА Новости" от 25 сентября. Её автор — Александр Носович, член Совета по внешней и оборонной политике РФ.

Поводом для публикации послужило решение парламента Литвы одобрить поправку к Конституции, отменяющую запрет на размещение в стране ядерного оружия. Носович утверждает, что это связано с возможными планами европейских стран разместить ядерные боеголовки вблизи границ России. В то же время окончательно поправка еще не принята.

Автор сравнивает ситуацию вокруг Литвы с ситуацией в Украине. По его мнению, размещение ядерного оружия вблизи Минска и Калининграда может создать для России новую угрозу. Он также пишет, что Польша ранее отказалась от размещения ядерного оружия на своей территории.

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Носович называет Литву потенциальной "страной-самоубийцей" и утверждает, что она может стать "следующим после Украины учебно-тренировочным объектом" для российских ракетных ударов. Он также пишет, что в случае изменения международной ситуации Вильнюс якобы не сможет самостоятельно решать вопрос о размещении такого оружия.

Отдельно автор рассматривает возможный сценарий войны в Прибалтике. По его словам, такой конфликт в силу географических особенностей не может быть столь же продолжительным, как война против Украины.

"У России есть выбор: как вести войну. Речь даже не о том, долго или быстро. Понятно, что быстро: военный конфликт в Прибалтике просто из-за географии не может быть таким же, как в Украине", — пишет Носович.

Материал издания Фото: Скриншот

Далее он допускает, что Россия может не вводить сухопутные войска, а применить ракеты с ядерными боеприпасами.

"Россия может позволить себе даже отказаться от ввода сухопутного контингента. Только ракеты с соответствующим зарядом", — говорится в материале.

Таким образом, в публикации РИА "Новости" рассматривается гипотетический сценарий войны России с Литвой в ответ на возможное размещение ядерного оружия. Сам материал не является сообщением о принятом РФ решении начать такой конфликт.

В настоящее время эта новость недоступна на сайте издания, однако сохраненную копию можно прочитать на сайте archive.today, перейдя по ссылке на публикацию.

Напомним, что в сентябре Литва представила подробный план эвакуации населения на случай военной угрозы или масштабного кризиса. Один из трёх основных маршрутов для жителей Вильнюса предусматривает выезд в сторону Польши.

18 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Сейме, что в течение ближайших месяцев Россия может наносить гибридные удары с помощью дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину, в частности по Польше. Он отметил, что разведывательные службы считают такой сценарий наиболее вероятным, хотя не исключают и других вариантов.

13 сентября руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы Вильмантас Виткаускас сообщил, что из-за неизвестного беспилотника в стране была объявлена воздушная тревога.