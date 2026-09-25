"Ще одна коротка СВО": росЗМІ опублікувало і одразу видалило матеріал про можливу війну в Литві

Російське державне агентство РИА Новости опублікувало матеріал про можливий військовий конфлікт із Литвою під заголовком "Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой". Автор статті допускає, що Росія може завдати ракетного удару по країнах Балтії без введення сухопутних військ.

Про це йдеться в публікації видання "РИА Новости" від 25 вересня. Її автор — Олександр Носович, член Ради із зовнішньої та оборонної політики РФ.

Приводом для матеріалу стало рішення парламенту Литви схвалити поправку до Конституції, яка скасовує заборону на розміщення в країні ядерної зброї. Носович стверджує, що це пов’язано з можливими планами європейських країн розмістити ядерні боєголовки поблизу кордонів Росії. Водночас остаточно поправку ще не ухвалили.

Автор порівнює ситуацію навколо Литви з Україною. На його думку, розміщення ядерної зброї поблизу Мінська та Калінінграда може створити для Росії нову загрозу. Він також пише, що Польща раніше відмовилася від розміщення ядерної зброї на своїй території.

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Носович називає Литву можливою "країною-самогубицею" і стверджує, що вона може стати "наступним після України навчально-тренувальним об'єктом" для російських ракетних ударів. Він також пише, що в разі зміни міжнародної ситуації Вільнюс нібито не матиме можливості самостійно вирішувати питання розміщення такої зброї.

Окремо автор розглядає можливий сценарій війни в Балтії. За його словами, такий конфлікт через географію не може бути таким самим тривалим, як війна проти України.

"У Росії є вибір: як воювати. Мова навіть не про те, довго чи швидко. Зрозуміло, що швидко: військовий конфлікт у Балтії просто через географію не може бути таким самим, як в Україні", — пише Носович.

Матеріал видання Фото: Скриншот

Далі він допускає, що Росія може не вводити сухопутні війська, а використати ракети з ядерними боєприпасами.

"Росія може дозволити собі навіть відмовитися від введення сухопутного контингенту. Тільки ракети з відповідним зарядом", — йдеться в матеріалі.

Таким чином, у публікації РИА Новости розглядається гіпотетичний сценарій війни Росії з Литвою у відповідь на можливе розміщення ядерної зброї. Сам матеріал не є повідомленням про ухвалене рішення РФ розпочати такий конфлікт.

Наразі на сайті видання ця новина недоступна, проте збережену копію можна прочитати через ресурс archive.today, використавши лінк публікації.

Нагадаємо, у вересні Литва представила детальний план евакуації населення на випадок військової загрози або масштабної кризи. Один із трьох основних маршрутів для жителів Вільнюса передбачає виїзд у напрямку Польщі.

18 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Сеймі, що протягом найближчих місяців Росія може завдавати гібридних ударів дронами та ракетами по країнах, які підтримують Україну, зокрема Польщі. Він зазначив, що розвідки вважають такий сценарій найімовірнішим, хоча не виключають інших варіантів.

13 вересня керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Литви Вілмантас Віткаускас повідомив, що через невідомий безпілотник у країні оголошували повітряну тривогу.