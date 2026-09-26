Производил детали для "Орешника": СМИ раскрыли детали удара по важному предприятию ОПК РФ

Силы обороны нанесли в ночь на 26 сентября ракетный удар по объекту, имеющему важное значение для российской военной машины. Речь идет об "Азовском оптико-механическом заводе".

Именно там производили ключевые запчасти для крылатых ракет Х-101 и баллистических ракет "Орешник". Об этом пишет "Милитарный".

Атака на военный завод в РФ

В материале говорится, что частная разведывательная компания Dallas Analytics получила документы за период с апреля 2023 года по март 2025 года от этого предприятия, в частности, внутреннюю переписку, данные государственных контрактов и графики производственного сотрудничества и т. д.

Согласно документам, завод входит в производственные цепочки как минимум 7 ракетных программ РФ. В частности, завод привлекался к производству противорадиолокационных ракет Х-31П, ракет "воздух-воздух" малой дальности Р-74 и дальнобойных Р-37М, крылатых ракет Х-101, Х-35У, Х-59/Х-69 и баллистических ракет средней дальности "Орешник".

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По данным Dallas Analytics, альтернативных поставщиков этих узлов нет.

Также стало известно о работе завода над инфракрасной ГСН "Карфаген-760" для перспективной ракеты малой дальности Р-74, разработанной конструкторским бюро "Вымпел" для вооружения истребителя Су-57.

Кроме того, "Азовский оптико-механический завод" производит головки самонаведения для противорадиолокационной ракеты Х-31П, которую Россия применяет против украинских радаров.

Кроме того, это предприятие связывают с лазерной ГСН 65СНЛ для ракеты малой дальности класса "воздух — поверхность" Х-38МЛ и боеголовкой 27НМ-Г для управляемой авиабомбы КАБ-250Л.

Напомним, что 26 сентября ночью Украина нанесла удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае. Также пострадал оптико-механический завод в Ростовской области России. Силы обороны в ночь на субботу, 26 сентября, нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае.

Кроме того, дроны атаковали два НПЗ в Краснодарском крае.