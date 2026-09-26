Виробляв деталі до "Орешника": ЗМІ розкрили деталі удару по важливому підприємству ОПК РФ

Сили оборони завдали ракетного удару в ніч на 26 вересня по важливому об'єкту для російської воєнної машини. Мова йде про "Азовский оптико-механический завод".

Саме там виробляли ключові запчастини до крилатих ракет Х-101 та балістичних ракет "Орешник". Про це пише "Мілітарний".

Атака на військовий завод в РФ

У матеріалі йдеться, що приватна розвідувальна компанія Dallas Analytics отримала документи із квітня 2023-го до березня 2025 року з цього підприємства, зокрема, внутрішнє листування, дані державних контрактів і графіки виробничої кооперації тощо.

Згідно з документами, завод є частиною виробничих ланцюгів щонайменше 7 ракетних програм РФ. Зокрема, завод залучали до виробництва протирадіолокаційних ракет Х-31П, ракет "повітря — повітря" малої дальності Р-74 та далекобійних Р-37М, крилатих ракет Х-101, Х-35У, Х-59/Х-69 та балістичних ракет середньої дальності "Орешник".

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За даними Dallas Analytics, альтернативних постачальників цих вузлів немає.

Також стало відомо про роботу заводу над інфрачервоною ГСН "Карфаген-760" для перспективної ракети малої дальності Р-74, яку розробило конструкторське бюро "Вымпел" для озброєння винищувача Су-57.

Також "Азовский оптико-механический завод" також виготовляє головки самонаведення для протирадіолокаційної ракети Х-31П, яку Росія застосовує проти українських радарів.

Ще підприємство пов’язують із лазерною ГСН 65СНЛ для ракети малої дальності класу "повітря — поверхня" Х-38МЛ і головкою 27НМ-Г для керованої авіабомби КАБ-250Л.

Нагадаємо, що 26 вересня, вночі, Україна завдала удару по Ільському НПЗ у Краснодарському краї. Також постраждав оптико-механічний завод у Ростовській області Росії. Сили Оборони у ніч на суботу, 26 вересня, уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Також дрони атакували два НПЗ у Краснодарському краї.