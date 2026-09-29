Украинские F-16 бьют врага даже с ограниченным боекомплектом: сколько целей удалось уничтожить

Украинские пилоты F-16 сбили более 3150 воздушных целей и нанесли свыше 650 авиаударов по наземным объектам противника, используя самолеты с ограниченным запасом боекомплекта.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко после встречи украинской делегации с представителями американской компании Lockheed Martin.

По его словам, украинские летчики используют различные виды вооружения. Среди сбитых целей — 666 крылатых ракет и около 2500 беспилотников различных типов.

"Наши летчики максимально эффективно используют имеющиеся F-16 с ограниченным запасом боекомплекта", — отметил Кривоножко.

Руководитель направления по развитию потенциала F-16 в компании Lockheed Martin Конор Мак Гуайер высоко оценил эксплуатацию и боевое применение самолетов украинскими пилотами и наземным авиационным персоналом. Он также выразил намерение помочь Украине усилить возможности имеющейся платформы.

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В ходе встречи стороны также обсудили перспективу перехода авиации Воздушных сил на новые модификации Fighting Falcon, в частности F-16 Block 70/72.

Напомним, 16 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили о дефиците ракет AIM-9 и AIM-120 для истребителей F-16. Украинский пилот с позывным "Фантом" рассказал американскому СМИ NEWSMAX, что из-за нехватки боеприпасов их приходится использовать максимально экономно.

По словам военного, F-16 используются для уничтожения российских беспилотников и крылатых ракет, однако без достаточного количества вооружения возможности самолетов ограничены. Он также заявил о необходимости увеличить производство ракет "воздух-воздух" и рассмотреть возможность локализации их производства в Украине или других европейских странах.

Первые сообщения о перебоях с поставками ракет AIM-9/AIM-120 для украинских F-16 появились весной 2026 года после решения США приостановить поставки оружия. Позже обеспечение этими ракетами частично взяли на себя европейские партнеры Украины, в частности об их передаче заявляла Германия. Военные эксперты отмечали важность этого вооружения для противодействия российским атакам. В частности, ракеты AIM-9M/L с дальностью до 18 км применялись для поражения беспилотников, а ракеты AIM-120, которые могут поражать цели на расстоянии более 160 км, — по целям за пределами прямой видимости.