Українські F-16 б'ють ворога навіть із обмеженим боєкомплектом: скільки цілей вдалось знищити

Українські пілоти F-16 збили понад 3150 повітряних цілей та завдали більш як 650 авіаударів по наземних об’єктах противника, використовуючи літаки з обмеженим запасом боєкомплекту.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко після зустрічі української делегації з представниками американської компанії Lockheed Martin.

За його словами, українські льотчики використовують різні види озброєння. Серед збитих цілей — 666 крилатих ракет і близько 2500 безпілотників різних типів.

“Наші льотчики максимально ефективно застосовують наявні F-16 із обмеженим запасом боєкомплекту”, — зазначив Кривоножко.

Керівник напрямку з розвитку спроможностей F-16 у Lockheed Martin Конор Мак Гуаєр високо оцінив експлуатацію та бойове застосування літаків українськими пілотами й наземним авіаційним персоналом. Він також висловив намір допомогти Україні посилити можливості наявної платформи.

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Під час зустрічі сторони також обговорили перспективу переходу авіації Повітряних сил на нові модифікації Fighting Falcon, зокрема F-16 Block 70/72.

Нагадаємо, 16 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили про дефіцит ракет AIM-9 та AIM-120 для винищувачів F-16. Український пілот із позивним “Фантом” розповів американському медіа NEWSMAX, що через нестачу боєприпасів їх доводиться використовувати максимально ощадливо.

За словами військового, F-16 застосовують для знищення російських безпілотників і крилатих ракет, однак без достатньої кількості озброєння можливості літаків обмежені. Він також заявив про необхідність збільшити виробництво ракет “повітря-повітря” та розглянути можливість локалізації їхнього виробництва в Україні або інших європейських країнах.

Перші повідомлення про перебої з ракетами AIM-9/AIM-120 для українських F-16 з’явилися навесні 2026 року після рішення США призупинити постачання зброї. Пізніше забезпечення цими ракетами частково взяли на себе європейські партнери України, зокрема про їх передачу заявляла Німеччина. Військові експерти відзначали важливість цього озброєння для протидії російським атакам. Зокрема, AIM-9M/L із дальністю до 18 км застосовували для ураження безпілотників, а AIM-120, які можуть бити на понад 160 км, — по цілях за межами прямої видимості.