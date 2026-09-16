Прості гармати проти суперБпЛА: чому F-16 не б'ють AIM-9/AIM-120 по реактивних "Шахедах" (відео)

У протиповітряної оборони є не лише дефіцит ракет для ЗРК Patriot, а й ракет AIM-9/AIM-120 для F-16, повідомили Повітряні сили. Через дефіцит ракет "повітря-повітря" реактивні дрони РФ намагаються збити бортовими гарматами. Яка ситуація з озброєнням, якого не вистачає для протидії російським обстрілам?

Інформація про нестачу ракета AIM-9/AIM-120 для F-16 16 вересня з'явилась в акаунті X Повітряних сил ЗСУ. При цьому посилаються на інтерв'ю українського пілота з позивним "Фантом" для американського медіа NEWSMAX, яке з'явилось ще 1 вересня. Пілот розповів, що бійцям доводиться "раціоналізувати" використання ракет, яких замало. Американські винищувачі призначені для збиття російських дронів та крилатих ракет, і якщо у них немає для цього зброї, то "місія під загрозою". Зі слів українського військового, літаки без озброєння перетворюються на "непотрібний інструмент".

Реактивні дрони РФ — "Фантом" про нестачу ракет для F-16

У прямому ефірі американського медіа з'явився пілот з закритим обличчям, який сказав, що його позивний "Фантом" і він служить у 107 ескадрильї Повітряних сил ЗСУ. Військовий порівняв F-16 з МіГ-29 і зауважив, що це "збільшення повітряної могутності" і "нові технології". Ведуча поцікавилась, чи справді є нестача ракет для американських винищувачів: "Фантом" це підтвердив і сказав, що було б непогано локалізувати виробництво AIM-9/AIM-120 в Україні.

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"Нам потрібно більше засобів захисту, таких як ракети Patriot та ракети "повітря-повітря". Нам потрібно спробувати збільшити виробництво, або хоча б дозволити локалізувати виробництво в Україні або інших європейських країнах", — пояснив військовий.

Ведуча тим часом пояснила, що українці через дефіцит ракет змушені їх ощадливо використовувати й що бувають дні, коли "пілотам доводилося покладатися виключно на гармати на борту для збивання російських повітряних цілей".

Пілот також нагадав про ще один напрямок допомоги Україні — зупинка постачання компонентів для виробництва ракет ЗС РФ. Наприклад, ідеться навіть про пральні машини, з яких росіяни добувають необхідні радіоелементи.

Реактивні дрони РФ — що відомо

Перша інформація про перебої з ракетами AIM-9/AIM-120 для F-16 з'явились навесні 2026 року, коли США оголосили про зупинку постачання зброї. Згодом європейські партнери України перебрали на себе цю функцію: про надання цього виду озброєння говорила, наприклад, Німеччина. Військові експерти пояснили переваги цих ракет під час обстрілів РФ. З'ясувалось, що AIM-9M/L з дальністю до 18 км використовували проти БпЛА, а AIM-120 з дальністю понад 160 км — проти цілей поза зоною прямої видимості.

Зазначимо, Фокус писав про удари реактивних дронів РФ, від яких потерпають цивільні об'єкти в Україні. Наприклад, 15 вересня росіяни атакували пасажирський потяг "Київ-Варшава" за два кілометри від польського кордону у Волинській області. За повідомленнями медіа, у цьому чи попередньому потязі їхали європейські представники з питань безпеки. Перед цим ЗС РФ влучили у низку складів у Київській області: горіли розподільчі центри "Нової пошти", "Розетки", "Сільпо" тощо.

Нагадуємо, 16 вересня стало відомо про удар реактивних дронів по Києву, через що загорілись склади студії "Квартал 95".