Простые пушки против суперБпЛА: почему F-16 не бьют AIM-9/AIM-120 по реактивным "Шахедам" (видео)

В системе противовоздушной обороны наблюдается не только дефицит ракет для ЗРК Patriot, но и ракет AIM-9/AIM-120 для F-16, сообщили Военно-воздушные силы. Из-за дефицита ракет "воздух-воздух" реактивные дроны РФ пытаются сбивать бортовыми пушками. Какова ситуация с вооружением, которого не хватает для противодействия российским обстрелам?

Информация о нехватке ракет AIM-9/AIM-120 для F-16 16 сентября появилась в аккаунте X Воздушных сил ВСУ. При этом ссылаются на интервью украинского пилота с позывным "Фантом" для американского СМИ NEWSMAX, которое появилось еще 1 сентября. Пилот рассказал, что бойцам приходится "рационализировать" использование ракет, которых не хватает. Американские истребители предназначены для сбивания российских дронов и крылатых ракет, и если у них нет для этого оружия, то "миссия под угрозой". По словам украинского военного, самолеты без вооружения превращаются в "бесполезный инструмент".

Реактивные дроны РФ — "Фантом" о нехватке ракет для F-16

В прямом эфире американского СМИ появился пилот с закрытым лицом, который сказал, что его позывной — "Фантом" и что он служит в 107-й эскадрилье Военно-воздушных сил ВСУ. Военный сравнил F-16 с МиГ-29 и отметил, что это "усиление воздушной мощи" и "новые технологии". Ведущая поинтересовалась, действительно ли существует нехватка ракет для американских истребителей: "Фантом" это подтвердил и сказал, что было бы неплохо локализовать производство AIM-9/AIM-120 в Украине.

Видео дня

"Нам нужно больше средств защиты, таких как ракеты Patriot и ракеты "воздух-воздух". Нам нужно попытаться увеличить производство или хотя бы разрешить локализацию производства в Украине или других европейских странах", — пояснил военный.

Ведущая тем временем пояснила, что украинцы из-за нехватки ракет вынуждены экономно их использовать и что бывают дни, когда "пилотам приходилось полагаться исключительно на бортовые пушки для сбивания российских воздушных целей".

Пилот также напомнил об ещё одном направлении помощи Украине — прекращении поставок компонентов для производства ракет ВС РФ. Например, речь идёт даже о стиральных машинах, из которых россияне извлекают необходимые радиоэлементы.

Реактивные дроны РФ — что известно

Первые сообщения о проблемах с поставками ракет AIM-9/AIM-120 для F-16 появились весной 2026 года, когда США объявили о приостановке поставок оружия. Позже европейские партнеры Украины взяли на себя эту функцию: о предоставлении этого вида вооружения говорила, например, Германия. Военные эксперты объяснили преимущества этих ракет при обстрелах РФ. Выяснилось, что AIM-9M/L с дальностью до 18 км использовались против БПЛА, а AIM-120 с дальностью более 160 км — против целей вне зоны прямой видимости.

Отметим, что Фокус писал об ударах реактивных дронов РФ, от которых страдают гражданские объекты в Украине. Например, 15 сентября россияне атаковали пассажирский поезд "Киев-Варшава" в двух километрах от польской границы в Волынской области. По сообщениям СМИ, в этом или предыдущем поезде ехали европейские представители по вопросам безопасности. До этого ВС РФ поразили ряд складов в Киевской области: горели распределительные центры "Новой почты", "Розетки", "Сильпо" и др.

Напоминаем, что 16 сентября стало известно об ударе реактивных дронов по Киеву, в результате чего загорелись склады студии "Квартал 95".