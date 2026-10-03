Ужасающий символизм: российский дрон убил 14-летнего школьника, делавшего домашнее задание

В прошлую пятницу, 25 сентября, 14-летний Даниэль Уманский делал домашнее задание. Парень не успел дописать сочинение о Владимире Мономахе из-за российского дрона.

Утром 25 сентября 14-летний школьник Даниэль Уманский сидел в своей комнате и делал домашнее задание о киевском князе Владимире Мономахе и его нравственных учениях. Об этом написала в соцсети правозащитница Александра Матвийчук.

Юноша не закончил урок, потому что российский БПЛА попал в дом, где находится его квартира, отметила правозащитница, которая также опубликовала фото тетради с недописанным домашним заданием, сделанное фотографами Либеровыми.

Тетрадь Фото: из открытых источников

"Есть ужасный символизм в том, что Даниель писал в тот момент, когда его жизнь оборвалась", — отметила сотрудница Центра гражданских свобод, добавив, что парень пытался сформулировать принципы гуманизма, но не успел довести свою мысль до конца. Российский беспилотник попал в его комнату.

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Даниэль Уманский

В четверг, 1 октября, Даниила похоронили в Израиле, где живут его бабушка и дедушка.

Напомним, утром 25 сентября в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны дронов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что БПЛА попал в многоэтажный дом в Печерском районе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погиб 14-летний подросток, ещё девять человек получили ранения.

Как сообщали израильские СМИ, семья юноши переехала в Израиль, но около 20 лет назад вернулась в Украину.