Жахливий символізм: російський дрон вбив 14-річного школяра за домашнім завданням

Минулої п'ятниці, 25 вересня, 14-річний Даниель Уманскі виконував домашню роботу. Хлопець не встиг дописати нарис про Володимира Мономаха через російський дрон.

Вранці 25 вересня 14-річний школяр Даниель Уманскі сидів у своїй кімнаті, виконуючи домашню роботу про Київського князя Володимира Мономаха та його моральні вчення. Про це написала у соцмережі правозахисниця Олександра Матвійчук.

Юнак не закінчив урок, бо російський БПЛА влучив у будинок, де знаходиться його квартира, зазначила правозахисниця, яка також опублікувала фото зошиту із недописаним домашнім завданням авторства фотографів Ліберових.

Зошит Фото: з відкритих джерел

"Є жахливий символізм у тому, що Даниель писав у той момент, коли його життя перервалося", — зазначила співробітниця Центру громадянських свобод, додавши, що хлопець намагався визначити принципи гуманізму, але не встиг закінчити свою думку. Російський безпілотник влучив у його кімнату.

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Даніель Уманскі

У четвер, 1 жовтня, Даниеля поховали в Ізраїлі, де живуть його бабуся і дідусь.

Нагадаємо, уранці 25 вересня у Києві оголошували повітряну тривогу через дронову загрозу. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що БпЛА влучив у багатоповерхівку в Печерському районі.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що внаслідок удару загинув 14-річний хлопець, ще дев'ятеро людей постраждали.

Як інформували ізраїльські ЗМІ, сім'я хлопця переїжджала до Ізраїлю, але близько 20 років тому повернулася до України.