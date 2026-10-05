В Харькове погиб мужчина, в Одесской и Запорожской областях есть разрушения: последствия обстрелов Украины (фото)

В ночь на 5 октября россияне обстреляли Индустриальный район Харькова реактивными "Бандеролями". Погиб мужчина, который проезжал мимо на машине, а женщина, находившаяся с ним в салоне, получила тяжелые ранения.

В ночь на 5 октября россияне нанесли ракетные и дронные удары по нескольким областям Украины. "Фокус" собрал всю известную информацию о последствиях.

В Харькове погиб мужчина, повреждены жилые дома

В результате российского обстрела Индустриального района Харькова погиб мужчина. Пассажирка его автомобиля ехала с собачкой: женщина сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, собаку передали волонтерам.

Сначала сообщалось о шести пострадавших, позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ранены восемь человек. Он отметил, что "Бандероли" сейчас трудно перехватить, поскольку они летят на низкой высоте и с большой скоростью. После первого удара РФ нанесла повторные удары, когда на месте уже работали полицейские и спасатели.

Видео дня

Харьков пострадал от обстрелов Фото: ГСЧС

По словам руководителя Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, среди раненых есть полицейский.

В результате удара загорелись автомобили и административное здание, повреждено около 10 многоэтажных домов. Спасатели потушили пожар.

В Одессе и Запорожье Вооруженные силы РФ нанесли удары по гражданской инфраструктуре

"Россияне атаковали объект городской инфраструктуры. По предварительным данным, раненых нет", — сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин.

Кроме того, российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Измаильского района Одесской области, сообщает Измаильская РГА

В Вилково россияне сожгли дачный дом

В результате обстрела в Вилково был поврежден дачный дом. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что "Фокус" писал об атаке на Харьков.

Ранее ВС РФ нанесли удар по Северному мосту в Киеве. Удар, предположительно, был нанесен дроном "Герань-5" и пришелся недалеко от опоры сооружения в тот момент, когда на ней наблюдалось интенсивное движение транспорта.