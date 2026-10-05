Загинув чоловік у Харкові, на Одещині та Запоріжжі є руйнування: наслідки обстрілу України (фото)

В ніч на 5 жовтня росіяни атакували Індустріальний район Харкова реактивними "Бандеролями". Загинув чоловік, який їхав повз на машині, жінка, яка була з ним у салоні – отримала важкі поранення.

Росіяни в ніч на 5 жовтня завдали ракетних та дронових ударів по кількох областях України. Фокус зібрав все, що відомо про наслідки.

У Харкові загинув чоловік та пошкоджені житлові будинки

Унаслідок російської атаки по Індустріальному району Харкова загинув чоловік. Пасажирка його авто їхала із песиком: жінка нині у реанімації в важкому стані, собаку передали волонтерам.

Спочатку повідомлялось про шістьох постраждалих, згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що поранені восьмеро. Він зазначив, що "Бандеролі" зараз важко перехопити, оскільки вони летять на низькій висоті та з великою швидкістю. Після першого удару РФ завдала повторних, коли на місці вже працювали поліцейські та рятувальники.

Видео дня

Харків постраждав від обстрілів Фото: ДСНС

За словами керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, серед поранених є поліцейський.

Внаслідок удару загорілись автомобілі та адмінбудівля, пошкоджені близько 10 багатоповерхівок. Рятувальники ліквідували пожежу.

В Одесі та Запоріжжі ЗС РФ атакували цивільну інфраструктуру

"Росіяни атакували об'єкт інфраструктури міста. Попередньо, поранених немає", — повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Також російські війська атакували цивільну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області, повідомляє Ізмаїльська РДА

У Вилковому росіяни спалили дачний будинок

Унаслідок атаки у Вилковому пошкоджено дачний будинок. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, Фокус писав про атаку по Харкову.

Раніше ЗС РФ ударили по Північному мосту в Києві. Удар, імовірно, дроном "Герань-5", припав неподалік від опори споруди в той момент, коли на ній спостерігався інтенсивний рух транспорту.