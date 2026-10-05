Сырский ожидал нападения из Беларуси: почему Драпатый отменил его распоряжение, — СМИ

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый отдал приказ вернуть на фронт 7-й корпус ДШВ, который отправил на Волынь предыдущий главнокомандующий Александр Сырский, сообщили СМИ. Сырский ожидал нападения со стороны Беларуси, а Драпатый решил усилить Запорожское направление, которому угрожают российские войска. Что происходит под Запорожьем в условиях накопления ресурсов ВС РФ под Гуляйполем?

После появления Драпатого в Генштабе началась "управленческая оттепель", в ходе которой новый главнокомандующий отказался от микроменеджмента и отменил некоторые распоряжения своего предшественника, говорится в материале СМИ "Украинская правда". В частности, решения на фронте стали принимать непосредственно командиры, знающие все детали ситуации, а не командующий, находящийся за сотни километров. Одно из распоряжений касалось 7-го корпуса, который в начале лета перебросили на Волынь. Бойцы рассказали журналистам, что им было нечего делать на западе Украины, поэтому они обрадовались, когда из спокойной области их вернули на фронт. При этом Сырский снял 7-й корпус с Добропольского направления, а возвращаются они на другой участок, который необходимо усилить, — под Запорожье, рассказали источники журналистов.

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СМИ получило информацию от неназванных источников в армии, которые рассказали о решении Драпатого в отношении 7-го корпуса. Указывается, что под Гуляйполем россияне собирают ресурсы, чтобы наступать и охватить Запорожье с восточного направления. Учитывая возможное образование "петли", которая будет угрожать областному центру, на подкрепление направили бойцов 7-го корпуса. Между тем на Волыни "им объективно нечего было делать", говорится в статье.

"Мы провели на Волыни не более двух недель, после чего приехали в Запорожье. Нам поставили задачу усилить УВ "Юг" новым корпусом", — сообщили военные в комментарии УП.

Журналисты уточнили, что в состав корпуса вошли дополнительные подразделения, в том числе — 225-й отдельный штурмовой полк. Впрочем, бойцы отметили, что предпочли бы воевать "своим составом войск", поскольку в этом случае эффективность выше.

Еще одна управленческая нововведение Драпатого, о котором упомянули в статье УП, — это возвращение полномочий командованию Объединенных сил, которые сегодня действуют в Сумской и Харьковской областях. Речь идет о том, что ОС будут иметь "дефолтные настройки" и им "передадут в управление весь фронт". К тому же, все подразделения Сил обороны новый главнокомандующий хочет перевести на систему "Дельта", добавили источники журналистов.

Наступление РФ под Запорожьем — что происходит

Карта аналитического проекта DeepState показывает, что расстояние от линии боевых действий в районе Степногорска до окраин Запорожья составляет около 19 км (по трассе Е-105). Последние зафиксированные аналитиками изменения на этом участке фронта произошли 30 сентября — 1 октября: россияне продвинулись на 2 км на запад в районе Гуляйполя между селами Святопетровка и Староукраинка.

Наступление РФ под Запорожьем — ситуация на фронте по состоянию на 4 октября Фото: Deep State

Отметим, что в сентябре Фокус собрал оценки военных экспертов относительно наступления РФ на Запорожье и возможности появления россиян в пределах областного центра. При этом упомянули о попытках инфильтрации ВС РФ в районе Орехова и угрозах в районе Степногорска. По мнению экспертов, в ближайшее время угрозы потери города нет.

Напоминаем, что 5 октября заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин рассказал Фокусу о ситуации на фронте — от Запорожья до Краматорска и Славянска.