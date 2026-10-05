Сирський очікував нападу з Білорусі: чому Драпатий скасував його розпорядження, — ЗМІ

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий наказав повернути на фронт 7 корпус ДШВ, який відправив на Волинь попередній головком Олександр Сирський, розповіли медіа. Сирський очікував нападу з Білорусі, натомість Драпатий вирішив підсилити Запорізький напрямок, якому загрожують російські війська. Що відбувається під Запоріжжям в умовах накопичення ресурсів ЗС РФ під Гуляйполем?

Після появи Драпатого у Генштабі почалась "управлінська відлига", під час якої новий головком відмовився від мікроменеджменту та скасував деякі розпорядження свого попередника, ідеться у матеріалі медіа "Українська правда". Серед іншого, рішення на фронті почали приймати безпосередньо командири, які знають усі деталі ситуації, а не командувач, який перебуває за сотні кілометрів. Одне з розпоряджень стосувалось 7 корпусу, який на початку літа перекинули на Волинь. Бійці розповіли журналістам, що їм було нічого робити на заході України, тому вони зраділи, коли зі спокійної області їх повернули на фронт. При цьому Сирський зняв 7 корпус з Добропільського напрямку, а повертаються вони на іншу ділянку, яку слід підсилити, — під Запоріжжя, розповіли джерела журналістів.

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Медіа отримало інформацію від неназваних джерел у війську, які розповіли про рішення Драпатого щодо 7 корпусу. Вказується, що під Гуляйполем росіяни збирають ресурси, щоб наступати та обхопити Запоріжжя зі східного напрямку. З огляду на можливе утворення "петлі", яка загрожуватиме обласному центру, на підсилення кинули бійців 7 корпусу. Тим часом на Волині "їм об'єктивно не було чого робити", ідеться у статті.

"Ми провели на Волині не більше двох тижнів, після чого приїхали на Запоріжжя. Нам поставили задачу посилити УВ "Південь" новим корпусом", — сказали військові у коментарі УП.

Журналісти уточнили, що корпус отримав додаткові підрозділи, у тому числі — 225 окремий штурмовий полк. Втім, бійці відзначили, що краще хотіли б воювати "своїм набором військ", бо тоді краща ефективність.

Ще одна управлінська новація Драпатого, про яке згадали у статті УП, це повернення повноважень командуванню Об'єднаних сил, які сьогодні працюють в Сумській та Харківській області. Ідеться про те, що ОС матимуть "дефолтні налаштування" і їм "віддадуть в управління весь фронт". До всього, усі підрозділи Сил оборони новий головком хоче перевести на систему "Дельта", додали джерела журналістів.

Наступ РФ під Запоріжжям — що відбувається

Карта аналітичного проєкту DeepState показує, що відстань від лінії боїв у районі Степногірська до околиць Запоріжжя — близько 19 км (по трасі Е-105). Останні зафіксовані аналітиками зміни на цьому відтинку фронту позначили 30 вересня-1 жовтня: росіяни просунулись на 2 км на захід у районі Гуляйполя між селами Святопетрівка та Староукраїнка.

Наступ РФ під Запоріжжям — ситуація на фронті станом на 4 жовтня Фото: Deep State

Зазначимо, у вересні Фокус зібрав оцінки військових експертів щодо наступу РФ на Запоріжжя та можливості появи росіян всередині обласного центру. При цьому згадали про спроби інфільтрації ЗС РФ біля Оріхова та загрози у районі Степногірська. На думку експертів, найближчим часом немає загрози втрати міста.

Нагадуємо, 5 жовтня заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін розповів Фокусу про ситуацію на фронті — від Запоріжжя до Краматорська та Слов'янська.