Последний рейс: в Краматорске уже 30 погибших после удара авиабомбы по автобусам (фото)

33 человека всего за одно утро, 8 октября, погибли в Краматорске и районе в результате террористических атак российских военных.

Около 10 часов утра ВС РФ ударили авиабомбой по дороге в Краматорске. В этот момент по ней ехали два маршрутных автобуса. Они оба загорелись, а количество погибших в них людей по состоянию на 14:30 составило 30, сообщили в ГСЧС.

Еще 18 человек ранены.

Также сегодня в поселке Беленькое Краматорской общины в результате обстрела погибли три человека. Одного из погибших спасатели достали из-под завалов частного дома.

В связи со сложившейся ситуацией с безопасностью власти выдали распоряжение прекратить движение общественного транспорта в Краматорске и Славянске.

Также глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин призвал жителей прифронтовых городов эвакуироваться в более безопасные регионы.

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По факту очередного военного преступления российских военных возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Краматорске. По его словам, часть погибших до сих пор не удалось опознать из-за тяжести полученных травм.

"Этот удар не останется без нашего ответа. Россия пытается разрушить всю жизнь на Донбассе, и нужно, чтобы мир реагировал на это. Реагировал жестко – именно так, как россияне этого заслуживают за все смерти, которые они принесли. Вечная память погибшим", — написал он.

Тем временем в Прилуках, куда вчера влетела российская ракета, количество жертв достигло 22 человек, пятеро из которых — дети. Свыше 50 жителей получили ранения.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов обратился к российским пилотам, пускавшим ракеты на жилые дома, заявив, что они не скроются за приказами.

Сегодня же враг атаковал Шевченковский район Киева рядом с жилыми многоквартирными домами. По состоянию на 14:40 известно о 14 пострадавших и четырех погибших.

Напомним, Путин хочет привлечь генерала Суровикина для террора Киева.