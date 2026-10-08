Останній рейс: у Краматорську вже 30 загиблих після влучання авіабомби в автобуси (фото)

33 людини лише за один ранок, 8 жовтня, загинули в Краматорську та околицях внаслідок терористичних атак російських військових.

Близько 10-ї години ранку ЗС РФ завдали удару авіабомбою по дорозі в Краматорську. У цей момент по ній їхали два маршрутні автобуси. Обидва загорілися, а кількість загиблих у них станом на 14:30 становила 30, повідомили в ДСНС.

Ще 18 людей отримали поранення.

Також сьогодні в селищі Біленьке Краматорської громади внаслідок обстрілу загинули троє людей. Одного із загиблих рятувальники витягли з-під завалів приватного будинку.

У зв’язку з ситуацією, що склалася щодо безпеки, влада видала розпорядження про припинення руху громадського транспорту в Краматорську та Слов’янську.

Також голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін закликав мешканців прифронтових міст евакуюватися до безпечніших регіонів.

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У зв’язку з черговим військовим злочином російських військових порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 438 КК України.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію в Краматорську. За його словами, частину загиблих досі не вдалося впізнати через тяжкість отриманих травм.

"Цей удар не залишиться без нашої відповіді. Росія намагається зруйнувати все життя на Донбасі, і світ має на це відреагувати. Реагувати жорстко — саме так, як росіяни цього заслуговують за всі смерті, які вони спричинили. Вічна пам’ять загиблим", — написав він.

Тим часом у Прилуках, куди вчора влучила російська ракета, кількість жертв сягнула 22 осіб, п’ятеро з яких — діти. Понад 50 людей отримали поранення.

Голова Офісу президента Кирило Буданов звернувся до російських пілотів, які запускали ракети по житлових будинках, заявивши, що вони не зможуть сховатися за наказами.

Сьогодні ж ворог завдав удару по Шевченківському району Києва поблизу житлових багатоквартирних будинків. Станом на 14:40 відомо про 14 постраждалих та чотирьох загиблих.

Нагадаємо, Путін хоче залучити генерала Суровікіна для терору в Києві.