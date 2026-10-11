Потеря разведданных США: чем это чревато для Украины и кто способен подстраховать

Если Вашингтон прекратит передачу разведданных Киеву, удары вглубь России не прекратятся, но часть данных придется срочно искать в Европе.

Потеря американских разведданных не станет катастрофой для способности Украины поражать цели в России. Такую оценку в эфире Radio NV дал аналитик и авиаэксперт Константин Криволап.

В марте 2025 года Украина уже на две недели лишилась доступа к разведывательным данным США — тогда это стало шоком.

Эксперт выделяет три направления: предупреждение о ракетных атаках, сопровождение дальнобойных ударов (маршрут, расположение российской ПВО, анализ последствий) и спутниковая картина фронта в режиме реального времени.

"У нас нет инструментов, позволяющих быстро понять, откуда по нам стреляют, что именно и куда летит. Их нам предоставляют американцы", — пояснил Криволап.

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После перерыва в 2025 году Киев начал искать альтернативы. Часть данных, по словам аналитика, могут предоставить Франция и Великобритания: их спецслужбы уже давно работают над дублированием этих возможностей. Сами же угрозы отключения Криволап расценивает как инструмент давления на решение Украины о нанесении ударов по России.

Потеря разведданных: в результате чего возникла угроза

Украинская делегация, прибывшая на переговоры в США, оказалась в неожиданной ситуации после того, как Трамп объявил о результатах беседы с Владимиром Путиным; на встрече также присутствовали представители европейских стран. По словам украинских чиновников, американские переговорщики представляли ситуацию иначе: в Вашингтоне обвиняли Зеленского в тупике, поскольку тот "отказался прекратить атаки на российские НПЗ".

Один из украинских участников рассказал, что США прекратят обмен разведданными, которые помогали Киеву выявлять и поражать цели на территории России. Другой представитель делегации отреагировал на давление "с горьким юмором", выразив надежду, что американцы не предоставят россиянам Patriot для защиты их же нефтеперерабатывающих заводов.

Как сообщало издание Axios, Трамп пообещал перекрыть доступ к разведывательным данным, если Украина не прекратит удары по российскому дизельному топливу и НПЗ. Договоренность с Путиным была достигнута после того, как Зеленский шесть раз отказался прекратить эти удары.

Ранее сообщалось, что танкер, который вышел из российского порта 22 сентября, уже практически достиг берегов США — причем отправился туда еще до получения официального разрешения от Трампа.

Кроме того, соглашение по дизельному топливу, по мнению аналитиков, стало односторонней уступкой Путину, а в Кремле заверили, что войну против Украины будут продолжать.