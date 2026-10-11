Втрата розвідданих США: чим це загрожує Україні та хто здатен підстрахувати

Якщо Вашингтон зупинить поширення розвідданих Києву, удари вглиб Росії не зупиняться, але частину даних доведеться терміново шукати в Європі.

Втрата американських розвідданих не стане катастрофою для спроможності України уражати цілі в Росії. Таку оцінку в ефірі Radio NV дав аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап.

У березні 2025 року Україна вже на два тижні втрачала доступ до розвідданих США – тоді це стало шоком.

Експерт виокремлює три напрями: попередження про ракетні атаки, супровід далекобійних ударів (маршрут, розташування російської ППО, аналіз наслідків) і супутникова картина фронту в режимі реального часу.

"У нас немає інструментарію для того, щоб швидко розуміти, де по нас пустили і що, і куди воно летить. Це нам надають американці", – пояснив Криволап.

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Після паузи 2025 року Київ почав шукати альтернативи. Частину даних, за словами аналітика, можуть надати Франція та Велика Британія: їхні розвідки давно працюють над дублюванням цих можливостей. Самі ж погрози відключення Криволап розцінює як інструмент тиску на рішення України щодо ударів по Росії.

Втрата розвідданих: через що виникла загроза

Українська делегація, яка приїхала на переговори до США, опинилася в несподіваному становищі після того, як Трамп оголосив результати розмови з Володимиром Путіним; на зустрічі були присутні й представники європейських країн. За словами українських чиновників, американські переговорники подавали ситуацію інакше: у Вашингтоні звинувачували Зеленського в глухому куті, бо той "відмовився припинити атаки на російські НПЗ".

Один з українських учасників розповів, що США припинять обмін розвідданими, які допомагали Києву виявляти й уражати цілі всередині Росії. Інший представник делегації відреагував на тиск "з гірким гумором", висловивши сподівання, що американці не дадуть росіянам Patriot для захисту їхніх же нафтопереробних заводів.

Як повідомляло медіа Axios, Трамп пообіцяв відключити доступ до розвідданих, якщо Україна не припинить удари по російському дизелю та НПЗ. Домовленість із Путіним з'явилася після того, як Зеленський шість разів відмовився зупинити ці удари.

Раніше повідомлялося, що танкер, який вийшов із російського порту 22 вересня, уже практично дістався берегів США – причому вирушив туди ще до офіційного дозволу Трампа.

Крім того, угода щодо дизеля, на думку аналітиків, стала односторонньою поступкою Путіну, а в Кремлі запевнили, що війну проти України продовжать.