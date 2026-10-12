Оккупированная Луганская область под массированным ударом: после "прилетов" горят места дислокации армии РФ (видео)

В ночь на 12 октября временно оккупированная Луганская область подверглась массированной атаке. После многочисленных взрывов и "прилетов" в окрестностях оккупированного Хрустального вспыхнули пожары.

В районе Хрустального после атаки наблюдаются как минимум три очага возгорания. Об этом ранним утром сообщил OSINT-канал Exilenova+ со ссылкой на данные очевидцев.

"Силы обороны наносят массированные удары в районе оккупированного Хрустального в Луганской области. Сообщается о трёх очагах возгорания и масштабном пожаре", — пишут аналитики.

Мониторинговый канал отмечает, что, по предварительным данным, под ударом оказались позиции армии российских оккупантов. Об этом, в частности, аналитикам сообщили местные жители. Однако на момент публикации официальных данных об этом не было.

Тем временем в сети появились кадры ночной атаки в районе Хрустального. На видео видно, как на месте вспыхнул сильный пожар и поднялся дым.

Видео дня

Пожар в районе Хрустального в Луганской области после атаки 12 октября

Оккупационные власти пока не подтвердили нанесение удара по военным объектам. Между тем в местных Telegram-каналах сообщалось о массированной атаке беспилотников на Луганскую область этой ночью. В частности, пропагандистские каналы публиковали информацию об атаке дронов на Краснодонский, Лутугинский, Славяносербский районы Луганской области, а также на города Луганск, Брянка, Кировск, Стаханов, Первомайск и другие.

Местные каналы сообщали о массированной атаке дронов на Луганскую область Фото: Скрін

Кроме того, в Telegram-каналах оккупантов сообщалось об активной работе сил противовоздушной обороны в самом Луганске. В различных районах города вели огонь мобильные огневые группы оккупантов.

Напомним, в ночь на 12 октября мониторинговые каналы сообщили об атаке дронов на Ростовскую область РФ. Также OSINT-аналитики писали о том, что в Ростове второй день подряд горит нефтетопливный терминал после атаки БПЛА 10 октября.

Кроме того, на днях дроны нанесли удар по крупнейшему в России дронопорту вблизи села Цимбулова в Орловской области.