Окупована Луганщина під масованим ударом: після "прильотів" палають місця дислокації армії РФ (відео)

У ніч на 12 жовтня тимчасово окупована Луганська область опинилася під масованою атакою. Після численних вибухів та "прильотів" здійнялися пожежі поблизу окупованого Хрустального.

У районі Хрустального після атаки спостерігаються щонайменше три осередки займання. Про це під ранок повідомив OSINT-канал Exilenova+ з посиланням на дані від очевидців.

"Сили оборони завдають масованих ударів у районі окупованого Хрустального на Луганщині. Повідомляють про три осередки займання та масштабну пожежу", — пишуть аналітики.

Моніторинговий канал зазначає, що під ударом, за попередніми даними, опинилися місця розташування армії російських окупантів. Про це зокрема аналітикам повідомили місцеві мешканці. Однак офіційних даних про це на момент публікації не було.

Тим часом у мережі показали кадри нічної атаки у районі Хрустального. На відео видно, як на місці спалахнула сильна пожежа і здійнявся дим.

Видео дня

Пожежа у районі Хрустального на Луганщині після атаки 12 жовтня

Окупаційна влада наразі не підтверджувала удару по об'єктах військових. Тим часом у місцевих Telegram-каналах писали про масовану атаку безпілотників на Луганщину цієї ночі. Зокрема пропагандистські канали оприлюднювали інформацію про атаку дронів на Краснодонський, Лутугинський, Слов'яносербський райони Луганщини, а також на міста Луганськ, Брянка, Кіровськ, Стаханов, Первомайськ тощо.

Місцеві канали писали про масовану атаку дронів на Луганщину Фото: Скрін

Також у Telegram-каналах окупантів повідомляли про активну роботу сил протиповітряної оборони у самому Луганську. У різних районах міста стріляли мобільні вогневі групи окупантів.

Нагадаємо, у ніч на 12 жовтня моніторингові канали повідомили про атаку дронів на Ростовську область РФ. Також OSINT-аналітики писали про те, що у Ростові другий день поспіль палає нафтопаливний термінал після атаки БпЛА 10 жовтня.

Також днями дрони уразили найбільший в Росії дронопорт поблизу села Цимбулова в Орловській області.