Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий считает, что Белый дом добивается от Киева отказа от самого эффективного инструмента давления на Москву — ударов по её нефтяной отрасли.

Вашингтон добивается от Киева одностороннего отказа от ударов по российской нефтяной инфраструктуре, не предлагая взамен никаких гарантий. Об этом в эфире Радио NV заявил ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, бывший командир роты батальона "Айдар". По его словам, Дональд Трамп уже не скрывает, что встал на сторону Владимира Путина.

"Давайте называть вещи своими именами: Дональд Трамп — союзник Владимира Путина — выдвинул нам очередной ультиматум. Ультиматум очень прост: мы должны в одностороннем порядке прекратить делать то, что на самом деле является одним из наших наиболее эффективных методов борьбы против России. Мы нашли у России слабое место", — подчеркнул Дикий.

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Ветеран называет углеводороды слабым местом России. Именно они, по его словам, питают империю. Киев начал "проливать кровь" Путина, и тот, почувствовав серьёзные проблемы, обратился за помощью к союзнику за океаном – Дональду Трампу.

Дикий убежден, что позиция президента США сводится к наказанию за провальные выборы в его собственной стране. Мол, если Киев не согласится на условия — последует ответ. В ходе "дизельной истерики", по мнению ветерана, американский лидер сказал гораздо больше, чем планировал.

Вероятно, под "неблагоприятной ситуацией на выборах" ветеран имеет в виду промежуточные выборы в США, назначенные на 3 ноября. Американцы изберут весь состав Палаты представителей. Для Трампа это первое общенациональное голосование после его возвращения в Белый дом, а республиканцы сейчас контролируют обе палаты Конгресса.

"И, собственно, он спалился. Он уже настолько открыто помогает Путину, что это ничем невозможно скрыть", — отметил экс-командир.

По логике Вашингтона, добавляет он, украинцы стали для мира проблемой, потому что не хотят гибнуть и стремятся жить на своей земле, а не в условиях оккупации или эмиграции.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп разрешил России продавать дизельное топливо на мировом рынке. С начала полномасштабной войны на российские нефтепродукты действовал запрет, а сама Москва после серии украинских ударов сократила собственный экспорт.

Также стало известно, что танкер, покинувший российский порт 22 сентября, уже почти достиг американских берегов. Судно взяло курс на США ещё до того, как Трамп официально дал разрешение.