"Він спалився": Дикий назвав справжню причину "дизельної істерики" Трампа

Ветеран російсько-української війни Євген Дикий вважає, що Білий дім домагається від Києва відмови від найдієвішого інструменту тиску на Москву – ударів по її нафтовій галузі.

Вашингтон домагається від Києва односторонньої відмови від ударів по російській нафтовій інфраструктурі, не пропонуючи замість цього жодних гарантій. Про це в етері Радіо NV заявив ветеран російсько-української війни Євген Дикий, екскомандир роти батальйону "Айдар". За його словами, Дональд Трамп уже не приховує, що став на бік Володимира Путіна.

"Давайте називати речі своїми іменами: Дональд Трамп – союзник Володимира Путіна, викотив нам черговий ультиматум. Ультиматум дуже простий: ми маємо в односторонньому порядку припинити робити те, що насправді є одним з найбільш ефективних наших методів боротьби проти Росії. Ми знайшли у Росії слабке місце", — наголосив Дикий.

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Слабким місцем Росії ветеран називає вуглеводні. Саме вони, за його словами, живлять імперію. Київ почав "точити кров" Путіна, і той, відчувши серйозні проблеми, звернувся по допомогу до союзника за океаном – Дональда Трампа.

Дикий переконаний, що позиція президента США зводиться до покарання через провальні вибори у його ж країні. Мовляв, не погодиться Київ на умови – буде відповідь. У ході "дизельної істерики", вважає ветеран, американський лідер сказав значно більше, ніж планував.

Ймовірно, під "поганою ситуацією на виборах" ветеран має на увазі проміжні вибори у США, призначені на 3 листопада. Американці оберуть увесь склад Палати представників. Для Трампа це перше національне голосування після його повернення до Білого дому, а республіканці зараз контролюють обидві палати Конгресу.

"І власне він спалився. Він вже настільки відверто допомагає Путіну, що це нічим не можливо прикрити", — відзначив екскомандир.

За логікою Вашингтона, додає він, українці стали для світу проблемою, бо не хочуть гинути й прагнуть жити на власній землі, а не в окупації чи еміграції.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп дозволив Росії продавати дизельне пальне на світовому ринку. Від початку повномасштабної війни на російські нафтопродукти діяла заборона, а сама Москва після серії українських ударів скоротила власний експорт.

Також стало відомо, що танкер, який залишив російський порт 22 вересня, уже майже дійшов до американських берегів. Курс на США судно взяло ще до того, як Трамп офіційно дав дозвіл.