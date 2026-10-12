Киев под ракетным обстрелом: в столице раздались мощные взрывы, после чего была объявлена тревога

Вечером 12 октября Воздушные силы ВСУ предупредили о высокоскоростной цели в направлении столицы, после чего в городе раздалась серия взрывов.

В понедельник, 12 октября, в Киеве объявили красный уровень опасности — ракетную угрозу. В Telegram-канале КГГА власти призвали жителей немедленно направиться в укрытия гражданской защиты.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена ракетная угроза! Просим всех немедленно направиться в укрытия гражданской защиты!" — говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

В 22:09 Воздушные силы ВСУ сообщили о высокоскоростной цели в направлении Киева.

Позже корреспондент "Фокуса" сообщил, что взрывы раздались до того, как зазвучали сирены воздушной тревоги. По предварительным данным мониторинговых каналов, в городе могло прозвучать около шести взрывов. В то же время официального подтверждения их количества и информации о возможных попаданиях на момент публикации нет.

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