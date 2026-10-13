Отмена отсрочки родителям детей с инвалидностью: в Раде ответили, будут ли изменения

Военный омбудсмен Ольга Решетилова действительно подготовила изменения в порядке мобилизации, которые могут затронуть родителей детей с инвалидностью, как выяснили СМИ. О существовании этих предложений узнала бывший омбудсмен Светлана Денисова. Между тем в Раде пояснили, поступил ли такой законопроект на рассмотрение народных депутатов. Что известно о ситуации с отсрочками для некоторых категорий военнообязанных?

Денисова обратила внимание на информацию о введении дополнительных условий для отсрочки от мобилизации родителей детей с инвалидностью и для аналогичных ситуаций, связанных с уходом, говорится в материале СМИ ТСН. После этого был отправлен запрос в офис военного омбудсмена, чтобы выяснить, существуют ли такие предложения и были ли они направлены в Верховную Раду. Идеи по изменению мобилизационного законодательства действительно есть. Народный депутат и член комитета ВР по национальной безопасности Федор Вениславский пояснил, что слышал о таких обсуждениях, но подобную инициативу пока не рассматривали.

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СМИ получили комментарий Денисовой по поводу запроса, который она направила в офис Решетиловой. Денисова сообщила, что в сентябре обратила внимание на информацию о возможных изменениях в процедуре бронирования и предоставлении отсрочек, которые связывали с офисом военного омбудсмена. Офис уточнил, что существует проект закона, но данное учреждение не обладает правом законодательной инициативы.

"Офис военного омбудсмена предоставил ответ, в котором рассказал о предложениях по мобилизационному законодательству, о проекте закона", — привела ТСН слова Денисовой.

Между тем Вениславский подтвердил, что слышал об обсуждении изменений в мобилизации, но официального документа от офиса Решетиловой не видел, и их не обсуждали на заседании профильного комитета по национальной безопасности. Также народный депутат уточнил, что военный омбудсмен "может просить" о внесении такого законопроекта, но не более того. Кроме того, он ответил на вопрос, есть ли шансы пройти через парламент предложению об отмене отсрочки для родителей детей с инвалидностью. По мнению Вениславского, шансы — "очень сомнительные".

Изменения в мобилизации — что известно об отсрочках

На странице Денисовой размещена информация об изменениях в порядке предоставления отсрочки от мобилизации. В сообщении, появившемся 10 октября, перечислены восемь категорий военнообязанных, которым предлагают не отменять защиту от призыва, а ввести специальные условия и критерии. Например, родители детей с инвалидностью до 18 лет получат отсрочку только в том случае, если нет других взрослых, которые могут ухаживать за ребенком, или если в семье двое несовершеннолетних детей, один из которых имеет инвалидность.

В офисе военного омбудсмена Денисовой объяснили, что причина внесения изменений заключается в том, что "различия между основаниями для отсрочки и увольнения с военной службы приводят к нарушению принципа правовой определенности и равенства прав граждан". В сообщении напомнили, что указанные категории действительно не могут уволиться со службы, если уже попали в армию, но имеют эти основания для отсрочки.

Изменения в мобилизации — Денисова об отсрочках для родителей детей с инвалидностью Фото: Скриншот

Отметим, что уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека Дмитрий Лубинец также отреагировал на идею изменений в системе мобилизации и отмены отсрочек для родителей детей с инвалидностью и других подобных категорий. По словам Лубинеца, на данном этапе речь идет лишь об обсуждении идей, а до принятия закона — ещё очень много шагов.

Напоминаем: в сентябре юрист разъяснил, какую процедуру должен пройти отец ребенка с инвалидностью для получения отсрочки и какие документы ему необходимо получить.