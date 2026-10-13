Скасування відстрочки батькам дітей з інвалідністю: у Раді відповіли, чи будуть зміни

Військова омбудсменка Ольга Решетилова справді підготувала зміни у мобілізації, які можуть зачепити батьків дітей з інвалідністю, з'ясували медіа. Про існування цих пропозицій дізналась колишня омбудсменка Світлана Денисова. Тим часом у Раді пояснили, чи потрапив до нардепів такий законопроєкт. Що відомо про ситуацію щодо відстрочок для деяких категорій військовозобов'язаних?

Денисова звернула увагу на інформацію про запровадження додаткових умов для відстрочок від мобілізації батьками дітей з інвалідністю та для схожих ситуацій, пов'язаних з доглядом, ідеться у матеріалі медіа ТСН. Після цього відправили запит в офіс військового омбудсмена, щоб з'ясувати, чи існують такі пропозиції та чи надіслали їх у Верховну Раду. Ідеї для зміни мобілізаційного законодавства справді є. Народний депутат та член комітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський пояснив, що чув про такі обговорення, але таку ініціативу поки не розглядали.

Медіа отримали коментар Денисової щодо запиту, який вона відправила в офіс Решетилової. Денисова сказала, що у вересні помітила інформацію про можливі зміни у бронюванні та наданні відстрочок, які пов'язували з офісом військового омбудсмена. Офіс уточнив, що є проєкт закону, але ця установа не має права законодавчої ініціативи.

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"Офіс військового омбудсмена надав відповідь, у якій розповів про пропозиції до мобілізаційного законодавства, про проєкт закону", — навела ТСН слова Денисової.

Тим часом Веніславський підтвердив, що чув про обговорення змін мобілізації, але офіційного документа від офісу Решетилової не бачив і їх не обговорювали на засіданні профільного комітету з нацбезпеки. Також нардеп уточнив, що військова омбудсменка "може просити" про внесення такого законопроєкту, але не більше. Також він відповів на питання, чи має шанси пройти парламент пропозиція щодо скасування відстрочки для батьків дітей з інвалідністю. На думку Веніславського, шанси — "дуже сумнівні".

Зміни в мобілізації — що відомо про відстрочки

На сторінці Денисової є інформація про зміни у наданні відстрочки від мобілізації. У дописі, який з'явився 10 жовтня, перелічуються вісім категорій військовозобов'язаних, яким пропонують не скасувати захист від призову, а запровадити спеціальні умови та критерії. Наприклад, батьки дітей з інвалідністю до 18 років отримають відстрочку лише у випадку, якщо немає інших дорослих, які можуть доглядати дитину, або якщо у родині двоє неповнолітніх дітей, один з яких має інвалідність.

У офісі військового омбудсмена Денисовій пояснили, що причина подання змін — це "відмінності між підставами для відстрочки та звільнення з військової служби призводять до порушення принципу правової визначеності та рівності прав громадян". У дописі нагадали, що вказані категорії справді не можуть звільнитись зі служби, якщо вже потрапили у військо, але мають ці підстави для відстрочки.

Зміни в мобілізації — Денисова про відстрочки для батків дітей з інвалідністю Фото: Скриншот

Зазначимо, уповноважений ВР з захисту прав людини Дмитро Лубінець також відреагував на ідею змін у мобілізації та скасування відстрочок для батьків дітей з інвалідністю та інших схожих категорій. Зі слів Лубінця, на даному етапі ідеться лише про обговорення ідей, а до прийняття закону — дуже багато кроків.

Нагадуємо, у вересні юрист пояснив, яку процедуру повинен пройти батько дитини з інвалідністю для отримання відстрочки та які документи він повинен отримати.