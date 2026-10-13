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В Киеве прогремела серия взрывов: в социальных сетях сообщали о баллистике, есть сообщения о попадании в девятиэтажный дом

Взрывы в Киеве на фоне угрозы баллистических ракет со стороны РФ
Киев подвергся обстрелу баллистическими ракетами (иллюстративное фото) | Фото: коллаж Фокус

Вечером 13 октября в Киеве раздались взрывы на фоне сообщений Воздушных сил Вооружённых сил Украины о запусках баллистических ракет с территории РФ.

О ракетном обстреле Киева в пресс-службе ВСУ сообщили в 22:40. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании в девятиэтажный дом в Деснянском районе.

Снова никаких сигналов от союзников

Военные и соответствующие службы вновь не получили сигналов о российской баллистике. В настоящее время выясняются обстоятельства, — сообщил советник президента Дмитрий Литвин.

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