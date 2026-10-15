Не первый раз на "ручнике": советник ОП подтвердил задержку разведданных США о баллистике РФ

Обмен разведывательной информацией между Соединёнными Штатами и Украиной не впервые сталкивается с временными перерывами. Ранее было немало случаев, когда партнеры не предупреждали Киев об ударах со стороны Кремля.

По словам советника президента Зеленского Сергея Лещенко в эфире "Вечір.LIVE", такая задержка уже бывала раньше, и даже не на один день.

"То есть у нас впервые произошел баллистический удар: пять ракет пролетели в Киев — С-400 или другие, какие-то аналогичные ракеты, но баллистические. А на следующий вечер снова был баллистический удар, и потом уже наступила ночь, и там, похоже, возобновили передачу разведывательной информации. Ну, соответственно, у нас ночь, а в Америке день. То есть, наверное, был какой-то "ручной режим", и всем управляли из Пентагона", — отметил Лещенко.

По его словам, такие перерывы в предоставлении разведданных создают угрозу безопасности мирного населения на фоне продолжающихся баллистических ударов. При этом сам Трамп постоянно подчеркивает, что выступает за прекращение войны.

Видео дня

"Возникает вопрос: почему администрация США, призывающая к тому, "чтобы красивые парни не гибли", не предоставляет разведывательную информацию? Они увеличивают число погибших, потому что гибнут не военные, а гражданские лица", — заявил советник Зеленского.

В то же время он добавил, что каналы обмена информацией в настоящее время восстановлены и функционируют, выразив надежду на их дальнейшую стабильность и подчеркнув необходимость проведения отдельных секторальных обсуждений по этим критически важным вопросам безопасности.

Ранее сообщалось, что из Вашингтона лично звонили главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому и заместителю руководителя Офиса президента Павлу Палисе с угрозами прекратить предоставлять разведданные, если ВСУ продолжат наносить удары по российским НПЗ.

А советник президента Дмитрий Литвин также сообщил, что ракетный обстрел Киева 13 октября произошел без предварительных предупреждений со стороны партнеров. В настоящее время военные и соответствующие службы работают над выяснением причин.

При этом президент США Дональд Трамп 13 октября заверил, что задержек с передачей данных по баллистике со стороны РФ нет, а обмен продолжается.