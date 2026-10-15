Не перший раз на "ручнику": радник ОП підтвердив затримку розвідданих США щодо балістики РФ

Обмін розвідувальною інформацією між Сполученими Штатами та Україною не вперше стикається з тимчасовими паузами. Раніше було чимало випадків, коли партнери не попереджали Київ про удари Кремля.

За словами радника президента Зеленського Сергія Лещенка в етері Вечір.LIVE, така затримка була раніше, і навіть не один день.

"Тобто у нас був балістичний удар перший раз, п'ять ракет пролетіло в Київ С-400 чи інші, якісь аналогічні ракети, але балістичні. А наступного вечора знову був балістичний удар, і потім вже почалася ніч, і там вже начебто відновили передачу розвідувальної інформації. Ну, відповідно, у нас ніч, в Америці там день. Тобто, напевно, якийсь був "ручник", і все в ручному режимі керувалося з Пентагону", — зазначив Лещенко.

За його словами, такі паузи в наданні розвідданих створюють ризики для безпеки мирного населення на тлі триваючих балістичних ударів. При цьому сам Трамп постійно наголошує, що виступає за припинення війни.

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"Виникає питання: чому адміністрація США, яка закликає до того, "щоб красиві хлопці не гинули" не дають розвідувальної інформації? Вони збільшують кількість смертей, тому що це навіть не військові, а це цивільні гинуть", — заявив радник Зеленського.

Водночас він додав, що канали обміну інформацією наразі відновлені та надаються, висловивши сподівання на їхню подальшу стабільність і наголосивши на необхідності окремих секторальних дискусій щодо цих критичних безпекових питань.

Раніше повідомлялось, що з Вашингтону особисто дзвонили головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому та заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі із погрозами припинити надавати розвіддані, якщо ЗСУ продовжуватимуть бити по російських НПЗ.

А радник президента Дмитро Литвин також повідомив, що атака балістики 13 жовтня на Київ відбулася без попереджень від партнерів. Наразі військові та відповідні служби працюють над з'ясуванням причин.

При цьому президент США Дональд Трамп 13 жовтня запевняв, що затримки даних по балістиці РФ немає, а обмін триває.