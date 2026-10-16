Больше калорий и два рациона вместо одного: что изменилось в новых сухпайках для ВСУ

Министерство обороны Украины провело опрос в Армия+ и на его основе улучшило содержимое сухих пайков для военных, которые сражаются на передовой.

В опросе участвовали более 60 тысяч украинских защитников, и их пожелания были учтены при формировании нового содержания сухпайка, сообщили в оборонном ведомстве.

Новые сухпайки — что изменилось:

два отдельных рациона вместо одного суточного набора;

готовые блюда в реторт-упаковках;

беспламенные нагреватели;

таблетки для обеззараживания воды;

сухофрукты, шоколад и орехи.

Фото: Скрин видео

Калорийность новых сухпайков выросла до 4100 ккал в сутки, что на 600 ккал больше стандартного сухпайка.

В Минобороны уточнили, что обновленный набор не заменяет стандартный сухпаек, а будет его альтернативой для военных ВСУ и Госслужбы транспорта, непосредственно участвующих в боевых действиях на линии боевого столкновении и в тылу противника.

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Что едят на передовой — результаты опроса

О результатах опроса военнослужащих относительно сухпайков Минобороны рассказало 30 июля. Согласно полученной от военнослужащих информации, самым распространенным блюдом из сухпайков, которые едят бойцы, стала гречневая каша с курицей. Среди первых блюд самым популярным является борщ.

80,4% опрошенных сказали, что предпочитают готовые блюда в реторт-пакетах. Наиболее популярными гарнирами стали гречка, рис и картофель, среди источников белка — курица, свинина и говядина.

Среди дополнительных элементов сухопая наибольшим спросом пользуются беспламенный нагреватель пищи, средства очистки воды, а также продукты для быстрого восстановления энергии — вяленое мясо, орехи, шоколад и протеиновые батончики.

На основе этих результатов Министерство обороны вместе с Агентством оборонных закупок ДОТ и разработали выше упомянутые обновления содержимого сухпайков.

В 2024 году Минобороны разрабатывало новые сухпайки для бойцов Вооруженных сил Украины, учитывая их религиозные и этические убеждения, а также медицинские потребности.

Годом ранее, в 2023-м, МОУ изъяло партию сухпайков из-за дефекта. Департамент ресурсных закупок приобрел эти наборы в 2022 году, не проконтролировав их качества.

Напомним, нардеп сообщил об улучшении питания для мобилизованных в ТЦК.