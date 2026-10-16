Більше калорій і два раціони замість одного: що змінилося в нових сухпайках для ЗСУ

Міністерство оборони України провело опитування в "Армія+" і на його основі покращило склад сухих пайків для військових, які воюють на передовій.

В опитуванні взяли участь понад 60 тисяч українських захисників, і їхні побажання були враховані під час формування нового складу сухпайка, повідомили в оборонному відомстві.

Нові сухі пайки — що змінилося:

два окремі раціони замість одного добового набору;

готові страви в реторт-упаковках;

безполум'яні нагрівачі;

таблетки для знезараження води;

сухофрукти, шоколад і горіхи.

Фото: Скрин відео

Калорійність нових сухих пайків зросла до 4100 ккал на добу, що на 600 ккал більше, ніж у стандартного сухого пайка.

У Міноборони уточнили, що оновлений набір не замінює стандартний сухий пайок, а стане його альтернативою для військових ЗСУ та Державної служби транспорту, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на лінії бойового зіткнення та в тилу противника.

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Що їдять на передовій — результати опитування

Про результати опитування військовослужбовців щодо сухих пайків Міністерство оборони повідомило 30 липня. Згідно з інформацією, отриманою від військовослужбовців, найпоширенішою стравою з сухпайків, які їдять бійці, стала гречана каша з куркою. Серед перших страв найпопулярнішим є борщ.

80,4 % опитаних зазначили, що віддають перевагу готовим стравам у реторт-пакетах. Найпопулярнішими гарнірами стали гречка, рис і картопля, а серед джерел білка — курка, свинина та яловичина.

Серед додаткових елементів сухопату найбільшим попитом користуються безполум'яний нагрівач їжі, засоби для очищення води, а також продукти для швидкого відновлення енергії — в'ялене м'ясо, горіхи, шоколад і протеїнові батончики.

На основі цих результатів Міністерство оборони разом з Агентством оборонних закупівель ДОТ розробило згадані вище зміни до складу сухих пайків.

У 2024 році Міністерство оборони розробляло нові сухі пайки для бійців Збройних сил України, враховуючи їхні релігійні та етичні переконання, а також медичні потреби.

Роком раніше, у 2023-му, МОУ вилучило партію сухих пайків через дефект. Департамент ресурсних закупівель придбав ці набори у 2022 році, не перевіривши їхню якість.

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