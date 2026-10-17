Закрывают подземные ходы: ВСУ сбросили боеприпас "Шрек" весом 140 кг в газопровод (видео)

Украинские бойцы уничтожили врагов, укрывавшихся в подземной газовой коммуникационной системе. Операция прошла на Сумском направлении.

Российские военные, пытаясь продвинуться к украинским позициям, используют подземные газопроводы. Об этом сообщили в батальоне беспилотных систем HUNTSMEN 71 ОАеМБр и обнародовали соответствующее видео.

Военные отметили, что в их задачи входит выявление подобных ходов и "закрытие" их вместе с незваными гостями.

Бойцы заметили открытую "щель", в которую с помощью наземного роботизированного комплекса "Гимли" был сброшен боеприпас "Шрек" весом 140 кг. Подрыв активировал дрон-бомбардировщик "Вампир".

Военные отметили, что применение всех имеющихся у батальона средств дало вполне ощутимый эффект.

Напомним, в апреле российские военные пытались прорваться в Сумской области, используя газопровод. Однако благодаря действиям бойцов 71-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск 35 российских военнослужащих были уничтожены, а 17 получили ранения.

Видео дня

Кроме того, Фокус сообщал, что в марте 2025 года российские диверсионные группы пытались обойти позиции Сил обороны по газопроводу, чтобы занять окрестности Суджи в Курской области. ВСУ нанесли по диверсантам ракетные и артиллерийские удары.

Стоит отметить, что в операции "Поток" участвовали несколько сотен российских военных, которые прошли через трубу диаметром 1420 мм, являющуюся частью газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, для штурма Суджи. Но многие из них просто задохнулись во время перемещения по трубе.