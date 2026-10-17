Закривають підземні ходи: ЗСУ скинули боєприпас "Шрек" вагою 140 кг в газову трубу (відео)

Українські бійці знищили ворогів, які причаїлися у підземній газовій комунікаційній системі. Ураження відбулося на Сумському напрямку.

Російські військові, намагаючись просунутись до українських позицій, використовують підземні газові труби. Про це повідомили у батальйоні безпілотних систем HUNTSMEN 71 ОАеМБр та оприлюднили відповідне відео.

Військові зазначили, що у їхнє завдання входить виявлення подібних ходів та "закриття" їх разом із непроханими гостями.

Бійці помітили відкриту "щілину", в яку, за допомогою наземного роботизованого комплексу "Гімлі" було скинуто бойовий припас "Шрек" вагою 140 кг. Активував підрив дрон-бомбер "Вампір".

Військові зазначили, що використання усіх наявних засобів батальйону дали цілком відчутний ефект.

Видео дня

Нагадаємо, у квітні російські військові намагалися прорватися у Сумській області, використовуючи газову трубу. Проте завдяки роботі бійців 71-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ було ліквідовано 35 російських військових та 17 поранено.

Також Фокус писав, що у березні 2025 року російські диверсійні групи намагалися обійти позиції Сил оборони газопроводом, щоб зайняти околиці Суджі на Курщині. ЗСУ завдали по диверсантах ракетних й артилерійських ударів.

Варто зазначити, що у операції "Потік" брало участь декілька сотень російських військових, які пройшли через трубу діаметром 1420 мм, що є частиною газопроводу Уренгой — Помари — Ужгород, для штурму Суджі. Але багато з них просто задихнулися під час пересування трубою.