Два месяца ДНК-экспертиз: в Радушном похоронили пятерых детей из семьи Вороновых

Похороны детей стали возможны только после проведения ДНК-экспертиз. Из-за мощности взрыва их долгое время считали пропавшими без вести.

В поселке Радушное Криворожского района Днепропетровской области 19 октября простились с пятью детьми семьи Вороновых. Они погибли, когда в их жилой дом попала баллистическая ракета. Об этом сообщает "Свои".

На крыльце лицея в память о погибших прозвучал последний звонок, после чего присутствующие почтили их память. Речь идет о 16-летней Доминике, 14-летней Виорике, 12-летнем Захарии, 9-летней Федерике и полуторагодовалом Артеме – внуке в этой семье.

В Радушном простились с детьми семьи Вороновых

Взрыв был настолько мощным, что идентификация длилась более двух месяцев. До этого детей считали пропавшими без вести — подтвердить их гибель могли только результаты ДНК-экспертиз. Первое прощание с семьёй состоялось 3 августа 2026 года. Тогда в Радушном похоронили Елену и Артема Вороновых, а также троих их детей — Эмилию, Марка и Азария Илая. На тот момент экспертизы ещё продолжались, а гибель Артема, Доминики, Виорики, Захария и Федерики официально не была подтверждена. Именно этих пятерых и проводили в последний путь 19 октября, когда исследования завершились.

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Стоит отметить, что многодетная семья Вороновых из Радушного погибла почти в полном составе в результате российского ракетного удара 30 июля 2026 года. Прямое попадание полностью разрушило частный дом и унесло жизни десяти членов семьи — родителей, семерых детей и маленького внука.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 октября наземная станция метро "Черниговская" в Киеве и прилегающие к ней объекты получили серьезные повреждения в результате вражеского обстрела.

Кроме того, под обстрелом оказались не только энергетические объекты: повреждения затронули клинику, школу, станцию метро и жилые дома в столице и в Киевской области. Американская разведка не предупредила о первом ракетном ударе.