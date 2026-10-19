Два місяці ДНК-експертиз: у Радушному поховали п'ятьох дітей із родини Воронових

Поховання дітей стало можливим тільки після ДНК експертиз. Через потужність вибуху їх тривалий час вважали зниклими безвісти.

У селищі Радушне Криворізького району на Дніпропетровщині 19 жовтня попрощалися з п'ятьма дітьми родини Воронових. Вони загинули, коли в їхній житловий будинок влучила балістична ракета. Про це повідомляє Свої.

На ґанку ліцею для загиблих пролунав останній дзвоник, після чого присутні вшанували їхню пам'ять. Йдеться про 16-річну Домініку, 14-річну Віоріку, 12-річного Захарія, 9-річну Федеріку та півторарічного Артема – онука в цій родині.

У Радушному попрощалися з дітьми родини Воронових

Вибух був настільки потужним, що ідентифікація тривала понад два місяці. Доти дітей вважали зниклими безвісти – підтвердити їхню загибель могли тільки результати ДНК-експертиз. Перше прощання з родиною відбулося 3 серпня 2026 року. Тоді в Радушному поховали Олену й Артема Воронових та трьох їхніх дітей – Емілію, Марка й Азарія Ілая. На той момент експертизи ще тривали, а загибель Артема, Домініки, Віоріки, Захарія та Федеріки офіційно не була підтверджена. Саме цих п'ятьох і провели в останню дорогу 19 жовтня, коли дослідження завершилися.

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Варто зазначити, що багатодітна родина Воронових із Радушного загинула майже в повному складі внаслідок російського ракетного удару 30 липня 2026 року. Пряме влучання повністю зруйнувало приватний будинок і забрало життя десятьох членів сім'ї – батьків, сімох дітей та маленького онука.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 19 жовтня наземна станція метро "Чернігівська" в Києві та прилеглі до неї об'єкти зазнали серйозних пошкоджень через ворожий обстріл.

Також під ракетами опинилися не лише енергообʼєкти: пошкодження дісталися клініці, школі, станції метро та житловим будинкам у столиці й на Київщині. Про перший удар балістикою американська розвідка не попередила.