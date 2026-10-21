"Без США Украины бы не было": громкое заявление Рубио о помощи Вашингтона и разведке (видео)

Государственный секретарь США Марко Рубио высказался по поводу американской помощи Украине и упомянул о "Украине за пять дней" на фоне дискуссий о поставках вооружения и обмене разведывательными данными. Вашингтон отрицает, что намеренно ограничивает поддержку Киева.

Рубио сделал эти заявления во время общения с журналистами в Индии. Он прокомментировал сообщения о задержках с поставками ракет-перехватчиков и перебоях в получении информации, необходимой для предупреждения о российских воздушных атаках.

Глава администрации Трампа особо отметил, что американская помощь сыграла решающую роль в способности Украины противостоять российской агрессии. По его словам, поддержка на миллиарды долларов поступала при администрациях Джо Байдена и Дональда Трампа.

"Но давайте четко понимать: сегодня не было бы никакой Украины, если бы не помощь, которую Соединенные Штаты оказывали Украине в размере миллиардов долларов — начиная с администрации Байдена и продолжая в рамках этой администрации", — заявил госсекретарь США.

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В то же время Рубио особо отметил украинских военных, которые, по его словам, храбро сражались за свою страну и совершали невероятные подвиги благодаря оказанной помощи, противостояя гораздо более могущественному государству.

Он также напомнил, что в начале полномасштабного вторжения прогнозы относительно способности Украины устоять были крайне пессимистичными: стране отводили всего пять дней.

"А нам уже почти пять лет. И в значительной степени это заслуга бойцов в Украине, их мужества и того, как упорно они сражаются", — подытожил Рубио.

Помощь не исчезла

По словам госсекретаря, задержки с поставками вооружения могут быть связаны с потребностями других партнеров США и ограниченными запасами. Он подчеркнул, что эта ситуация не свидетельствует о намерении американской администрации нанести ущерб Украине.

"Не было ни одного преднамеренного политического указания нанести ущерб Украине", — заявил Рубио, комментируя ситуацию с поставками ракет-перехватчиков.

Рубио опроверг утверждение о том, что отсутствие предупреждений об отдельных российских атаках было следствием сознательного решения США. По его словам, американская сторона проверяет обстоятельства инцидентов, произошедших 13 и 18 октября, и рассматривает возможность технических проблем с передачей или обработкой информации.

Напомним, президент Украины надеется, что в течение 48 часов сможет еще раз поговорить с Рубио после встречи в Осло на фоне переговоров о прекращении войны в Украине.

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