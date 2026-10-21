"України не було б без США: гучна заява Рубіо про допомогу Вашингтону та розвідку (відео)

Державний секретар США Марко Рубіо висловився про американську допомогу Україні й згадав про "Україну за п'ять днів" на тлі дискусій щодо постачання озброєння та обміну розвідувальними даними. Вашингтон заперечує, що навмисно обмежує підтримку Києва.

Рубіо зробив ці заяви під час спілкування з журналістами в Індії. Він коментував повідомлення про затримки з постачанням ракет-перехоплювачів і перебої в отриманні інформації, необхідної для попередження про російські повітряні атаки.

Очільник адміністрації Трампа окремо звернув увагу на те, що американська допомога відіграла вирішальну роль у здатності України протистояти російській агресії. За його словами, підтримка на мільярди доларів надходила за адміністрацій Джо Байдена та Дональда Трампа.

"Але давайте будемо дуже чітко розуміти: сьогодні не було б жодної України, якби не допомога, яку Сполучені Штати надавали Україні в обсягах мільярдів доларів — починаючи від адміністрації Байдена і продовжуючи через цю адміністрацію також", — заявив держсекретар США.

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Водночас Рубіо окремо відзначив українських військових, які, за його словами, хоробро боролися за свою країну та робили надзвичайні речі завдяки наданій допомозі, протистоячи значно більшій державі.

Він також нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення прогнози щодо здатності України вистояти були вкрай песимістичними: країні відводили лише п'ять днів.

"А ми вже наближаємося до п'яти років. І значною мірою це заслуга бійців в Україні, їхньої мужності та того, як наполегливо вони борються", — підсумував Рубіо.

Допомога не зникла

За словами держсекретаря, затримки з озброєнням можуть бути пов'язані з потребами інших партнерів США та обмеженими запасами. Він наголосив, що ситуація не свідчить про намір американської адміністрації завдати шкоди Україні.

"Не було жодної навмисної політичної вказівки завдати шкоди Україні", — заявив Рубіо, коментуючи ситуацію з постачанням ракет-перехоплювачів.

Рубіо відкинув твердження, що відсутність попереджень про окремі російські атаки була наслідком свідомого рішення США. За його словами, американська сторона перевіряє обставини інцидентів, які сталися 13 та 18 жовтня, і розглядає можливість технічних проблем із передаванням або опрацюванням інформації.

Нагадаємо, президент України сподівається, що протягом 48 годин зможе ще раз переговорити з Рубіо після зустрічі в Осло на тлі переговорів щодо припинення війни в Україні.

Раніше ми писали, що у Конгресі розкритикували Трампа за поступки Путіну за "законом Грема". Там заявили, що Трамп встав на бік агресора.