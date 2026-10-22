F-16 для Украины планируют существенно усовершенствовать: что нового готовит Lockheed Martin для ВСУ

Lockheed Martin рассматривает возможность создания специальной версии F-16 для Украины с более мощным радаром, большей дальностью полета и возможностью применения европейских ракет и управляемых авиабомб.

Американская оборонная компания Lockheed Martin рассматривает возможность создания специальной модификации истребителя F-16, адаптированной к потребностям Украины. Среди возможных изменений — увеличенная дальность полета, более современная радиолокационная станция и расширенная совместимость с европейским вооружением. Об этом 21 октября сообщило издание The Defence Blog со ссылкой на источники в компании.

По данным издания, Lockheed Martin продвигает идею истребителя, который будет лучше соответствовать задачам украинской авиации. Впрочем, официального объявления о запуске соответствующей программы пока нет.

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Известно, что эта идея возникла на фоне переговоров Киева с Lockheed Martin о дальнейшей поддержке украинских F-16, поставках средств противовоздушной обороны и возможности обслуживать и ремонтировать истребители непосредственно в Украине. Так, 19 октября президент Владимир Зеленский встретился с представителями компании в Киеве, а 21 октября переговоры с американской делегацией провели министр обороны Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый.

"F-16 — часть украинской авиации. Украина нацелена на долгосрочное партнерство с Lockheed Martin. Важно наращивать поставки вооружения и делать всё, чтобы как можно больше F-16 находились в строю и работали в украинском небе", — подчеркнул Хмара во время встречи.

Какие изменения могут получить украинские F-16

По информации The Defence Blog, один из вариантов предусматривает увеличение дальности полета истребителя и установку радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой — AESA. Такой радар позволит отслеживать больше целей и обнаруживать их на большем расстоянии. В частности, он может улучшить возможности самолета по поиску небольших низколетящих объектов, таких как ударные беспилотники и крылатые ракеты, на фоне земной поверхности.

Это очень важно для Украины, которая регулярно отражает массированные российские воздушные атаки. Наличие более современного радара могло бы помочь пилотам раньше обнаруживать воздушные угрозы и получить больше времени для реагирования.

Еще одно возможное направление модернизации — увеличение дальности действия истребителя. Это могло бы расширить возможности патрулирования и перехвата воздушных целей. Однако источник не уточняет, с помощью каких именно технических решений планируется достичь такого результата.

Кроме того, Lockheed Martin рассматривает возможность расширения совместимости самолета с европейскими управляемыми авиабомбами и крылатыми ракетами. Это позволило бы самолетам ВСУ использовать более широкий набор средств поражения.

При этом пока неизвестно, сколько стоила бы такая модификация, сколько самолетов могли бы заказать для Украины и будет ли программа предусматривать создание новых истребителей или модернизацию уже имеющихся.

Почему для Украины важны модернизация и техническое обслуживание F-16

Украина получила истребители F-16 от европейских партнеров и уже использует их для выполнения боевых задач. Эти самолеты стали одним из средств защиты украинского неба от российских воздушных атак.

При этом речь идет о самолетах предыдущих поколений, модернизированных в рамках программы Mid-Life Update. По данным The Defence Blog, они оснащены радарами с механическим сканированием.

Если бы украинские F-16 были оснащены радарами AESA, это позволило бы более эффективно отслеживать несколько целей и улучшить обнаружение малогабаритных объектов при определенных условиях. Дело в том, что радары AESA управляют лучем электронным способом, без механического перемещения антенны. В то же время новый радар сам по себе не гарантирует обнаружение каждой цели. Результат зависит от характеристик конкретной станции, высоты полёта объекта, расстояния, рельефа и других условий.

Что Украина обсуждает с Lockheed Martin уже сейчас

Наряду с перспективой создания специальной версии F-16 украинская сторона занимается решением практических вопросов, связанных с использованием имеющихся самолетов.

19 октября Владимир Зеленский встретился в Киеве с представителями американской компании. По словам президента, стороны обсудили поставки вооружения, в частности перехватчиков баллистических ракет для систем Patriot, а также возможность ремонта и технического обслуживания самолетов F-16 в Украине.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на продолжение сотрудничества с компанией и стремится увеличить поставки средств, необходимых для защиты воздушного пространства.

"Её системы Patriot и самолёты F-16 играют важную роль в защите от российских баллистических ракет и реактивных ракет типа "Шахед". И с тем, и с другим сейчас не просто", — заявил президент после встречи.

Существует ли договоренность о создании специальной версии F-16 для Украины?

Пока нет подтверждения того, что Украина и Lockheed Martin начали официальные переговоры о создании отдельной модификации F-16. Речь идет о возможной перспективной разработке, а не о согласованном контракте.

По данным издания The Defence Blog, Украина заинтересована в универсальном истребителе по приемлемой цене, которым украинские пилоты уже умеют пользоваться в боевых условиях. В то же время окончательные технические характеристики, стоимость, количество самолетов и сроки реализации возможного проекта пока не определены.

В настоящее время Украина продолжает переговоры о поддержке имеющегося парка F-16, ремонте самолетов на территории страны и поставках средств ПВО. А вот создание отдельной украинской модификации истребителя пока остается на уровне идеи, которую еще предстоит доработать и согласовать с США.

Напомним, что до конца 2026 года Украина должна получить дополнительные истребители F-16 от Бельгии, о чем заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Брюссель.

Также "Фокус" сообщал, что Польша усилила охрану восточной границы, поставив на боевое дежурство лёгкие боевые самолёты FA-50GF южнокорейского производства. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что эти истребители уже получили вооружение и могут использоваться для защиты польского воздушного пространства.