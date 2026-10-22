F-16 для України хочуть суттєво посилити: що нового готує Lockheed Martin для ЗСУ

Lockheed Martin розглядає створення спеціальної версії F-16 для України з потужнішим радаром, більшою дальністю польоту та можливістю застосовувати європейські ракети й керовані авіабомби.

Американська оборонна компанія Lockheed Martin розглядає можливість створення спеціальної модифікації винищувача F-16, адаптованої до потреб України. Серед можливих змін — збільшена дальність польоту, сучасніша радіолокаційна станція та розширена сумісність із європейським озброєнням. Про це 21 жовтня повідомило видання The Defence Blog із посиланням на джерела в компанії.

За даними видання, Lockheed Martin просуває ідею винищувача, який краще відповідатиме завданням української авіації. Втім, офіційного оголошення про запуск відповідної програми наразі немає.

Відомо, що ідея з’явилася на тлі переговорів Києва з Lockheed Martin про подальшу підтримку українських F-16, постачання засобів протиповітряної оборони та можливість обслуговувати й ремонтувати винищувачі безпосередньо в Україні. Так, 19 жовтня президент Володимир Зеленський зустрічався з представниками компанії в Києві, а 21 жовтня переговори з американською делегацією провели міністр оборони Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

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"F-16 – частина української авіації. Україна налаштована на довгострокове партнерство з Lockheed Martin. Важливо нарощувати поставки озброєння та робити все, щоб якомога більше F-16 були в строю та працювали в українському небі", — наголосив Хмара під час зустрічі.

Які зміни можуть отримати українські F-16

За інформацією The Defence Blog, один із варіантів передбачає збільшення дальності польоту винищувача та встановлення радіолокаційної станції з активною фазованою антенною решіткою — AESA. Такий радар дасть змогу супроводжувати більше цілей і виявляти їх на більшій відстані. Зокрема, він може поліпшити можливості літака з пошуку невеликих низьколітних об’єктів, таких як ударні безпілотники та крилаті ракети, на тлі земної поверхні.

Це дуже важливо для України, яка регулярно відбиває масовані російські повітряні атаки. Наявність сучаснішого радара могла б допомогти пілотам раніше виявляти повітряні загрози та отримувати більше часу для реагування.

Ще один можливий напрям модернізації — збільшення дальності дії винищувача. Це могло б розширити можливості патрулювання та перехоплення повітряних цілей. Однак джерело не уточнює, завдяки яким саме технічним рішенням планують досягти такого результату.

А ще Lockheed Martin розглядає можливість розширення сумісності літака з європейськими керованими авіабомбами та крилатими ракетами. Це дало б змогу підлтам ЗСУ використовувати ширший набір засобів ураження.

При цьому поки невідомо, скільки коштувала б така модифікація, скільки літаків могли б замовити для України та чи передбачатиме програма створення нових винищувачів або модернізацію вже наявних.

Чому Україні важливі модернізація та обслуговування F-16

Україна отримала винищувачі F-16 від європейських партнерів і вже використовує їх для виконання бойових завдань. Ці літаки стали одним із засобів захисту українського неба від російських повітряних атак.

При цьому йдеться про літаки попередніх поколінь, модернізовані в межах програми Mid-Life Update. За даними The Defence Blog, вони використовують радари з механічним скануванням.

Якби українські F-16 мали б радари AESA, це дало б змогу ефективніше супроводжувати кілька цілей і покращувати виявлення малорозмірних об’єктів за певних умов. Справа в тому, що радари AESA керують променем електронно, без механічного переміщення антени. Водночас новий радар сам собою не гарантує виявлення кожної цілі. Результат залежить від характеристик конкретної станції, висоти польоту об’єкта, відстані, рельєфу та інших умов.

Що Україна обговорює з Lockheed Martin уже зараз

Паралельно з перспективою створення спеціальної версії F-16 українська сторона працює над практичними питаннями використання наявних літаків.

19 жовтня Володимир Зеленський зустрічався в Києві з представниками американської компанії. За словами президента, сторони обговорили постачання озброєння, зокрема перехоплювачів балістичних ракет для систем Patriot, а також можливість ремонту й технічного обслуговування F-16 в Україні.

Зеленський наголосив, що українська сторона розраховує на продовження співпраці з компанією та прагне збільшити постачання засобів, необхідних для захисту повітряного простору.

"Її системи Patriot і літаки F-16 відіграють важливу роль у захисті від російських балістичних ракет і реактивних "Шахедів". І з тим, і з іншим зараз непросто", — заявив президент після зустрічі.

Чи є домовленість про створення спеціального F-16 для України

Поки що немає підтвердження, що Україна та Lockheed Martin розпочали офіційні переговори про створення окремої модифікації F-16. Йдеться про можливу перспективну розробку, а не про погоджений контракт.

За даними видання The Defence Blog, Україна зацікавлена в універсальному винищувачі з прийнятною вартістю, який українські пілоти вже вміють застосовувати в бойових умовах. Водночас остаточних технічних характеристик, вартості, кількості літаків і термінів реалізації можливого проєкту поки немає.

Наразі Україна продовжує переговори про підтримку наявного парку F-16, ремонт літаків усередині країни та постачання засобів ППО. А от створення окремої української модифікації винищувача залишається поки на рівні ідеї, яку ще потрібно опрацювати й погодити з США.

Нагадаємо, Україна до кінця 2026 року має отримати додаткові винищувачі F-16 від Бельгії, про що заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя.

Також Фокус писав, що Польща посилила охорону східного кордону, поставивши на бойове чергування легкі бойові літаки FA-50GF південнокорейського виробництва. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що ці винищувачі вже отримали озброєння та можуть використовуватися для захисту польського повітряного простору.