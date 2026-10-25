Зеленский рассказал о Starlink и эвакуации из Олешек: какой вопрос с США до сих пор не решен

В Украине возобновила работу спутниковая сеть Starlink. Президент отметил, что у Киева остался лишь один нерешенный вопрос с американцами.

В субботу утром, 24 октября, в Украине вновь нормально заработал спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX. Об этом "ТСН.Тиждень" сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что во время проверки в 5:20 утра терминалы начали работать со скоростью 420 км.

Зеленский отметил, что это стало результатом встречи в норвежском Осло со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером.

"Мы получили обратно то, что нам нужно", — отметил президент.

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"Все как надо": Зеленский заявил о возобновлении работы Starlink и Starshield (видео)

Кроме того, Зеленский не исключает, что широкий резонанс вокруг Starlink помог изменить ситуацию.

Также он подчеркнул, что переговоры с представителями президента США сопровождались тремя проблемами: ПВО, Starlink и ограничение разведывательных данных, и на данный момент два вопроса уже сняты, а остался только вопрос о "Патриотах".

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Прогресс в вопросе противоракетной обороны действительно есть, но, как признал Зеленский, поставки идут медленнее, чем летят российские ракеты.

Эвакуация в Олешках

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о введении режима тишины в Херсонской области. Он отметил, что американская сторона предложила прекратить огонь в районе Олешек на несколько дней, начиная с 27 октября, поскольку туда должны добраться гуманитарные миссии.

Глава государства напомнил, что Россия заминировала дороги в окрестностях, и представители РФ должны обезвредить мины, чтобы люди могли безопасно эвакуироваться и не пострадали.

Впрочем, политик не исключает, что РФ будет специально обезвреживать взрывные устройства на дорогах, ведущих в настоящее время на оккупированные территории.

"Безусловно, Россия будет делать всё, чтобы разминировать территорию таким образом, чтобы эти люди ушли в сторону России и остались там", — предполагает Зеленский.

В то же время часть людей, безусловно, будет доставлена на территории, контролируемые Украиной, но поскольку речь идет о спасении жизней, вопрос выбора на данный момент не столь принципиален, отметил он.

"Хотелось бы, чтобы они смогли достичь своей цели и эвакуироваться сюда, к нам, в Украину, которая им всё предоставит и поддержит", — заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский предупредил, что Москва может прибегать к провокациям. В частности, российская пропаганда может распространять фейки о том, что украинские войска будут обстреливать людей, желающих попасть в Россию.

Напомним, украинские гвардейцы с помощью БПЛА доставили гуманитарную помощь семьям с детьми в временно оккупированные Олешки в Херсонской области. Спецназовцы переправили 15 посылок с детским питанием и игрушками общим весом более 600 килограммов.

Фокус писал, что ВСУ и ВС РФ обязались с 27 октября прекратить военные действия на всей территории Херсонской области, а также в других районах, имеющих отношение к спасательной операции.