Зеленський розповів про Starlink та евакуацію з Олешок: яке питання з США досі не вирішене

Україні відновили роботу супутникового інтернету Starlink. Президент зазначив, що у Києва залишається лише одне нерозв'язане питання з американцями.

У суботу вранці, 24 жовтня, в Україні знову належним чином запрацював супутниковий інтернет Starlink від компанії SpaceX. Про це "ТСН.Тиждень" розповів президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що під час перевірки о 5:20 ранку термінали почали працювати на швидкості 420 км.

Зеленський зазначив, що це стало результатом спілкування в норвезькому Осло із Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Ми отримали назад те, що нам потрібно", — зауважив президент.

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"Все як потрібно": Зеленський заявив про відновлення роботи Starlink і Starshield (відео)

Окрім того, Зеленський не виключає, що допоміг змінити ситуацію широкий розголос довкола Starlink.

Також він наголосив, що розмова із представниками президента США супроводжувалася трьома викликами: ППО, Starlink та обмеження розвідувальних даних, й наразі два питання вже знято, а залишається лише питання "Патріотів".

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Просування щодо протиракет насправді є, але, як визнав Зеленський, постачання відбувається повільніше, ніж летять російські ракети.

Евакуація в Олешках

Також Володимир Зеленський розповів про встановлення режиму тиші на Херсонщині. Він зазначив, що американська сторона запропонувала припинити вогонь у районі Олешок на декілька днів з 27-го жовтня, оскільки туди повинні дістатися гуманітарні місії.

Глава держави нагадав, що Росія замінувала дороги навколо й представники РФ повинні розмінувати їх, аби люди безпечно евакуювалися та не постраждали.

Утім, політик не виключає, що РФ спеціально знешкоджуватиме вибухові пристрої на дорогах, які нині ведуть на окуповані території.

"Безумовно, Росія буде робити все, щоб розмінувати так, щоб ці люди пішли в бік Росії і залишалися там", — припускає Зеленський.

Водночас частина людей однозначно буде доправлена до територій, які контролює Україна, але оскільки йдеться про збереження життя, питання вибору наразі стоїть не так принципово, констатував він.

"Бажано, щоб вони змогли досягти своєї цілі і евакуюватися сюди, до нас, в Україну, яка їм усе дасть і підтримає", — заявив Зеленський.

Також Зеленський попередив, що Москва може вдаватися до провокацій. Зокрема російська пропаганда може поширювати фейки, що людей, які хочуть до Росії, будуть обстрілювати українські війська.

Нагадаємо, українські гвардійці за допомогою БПЛА доставили гуманітарну допомогу родинам із дітьми в тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині. Спецпризначенці переправили 15 пакунків із дитячим харчуванням та іграшками загальною вагою понад 600 кілограмів.

Фокус писав, що ЗСУ та ЗС РФ взяли зобов'язання з 27 жовтня припинити військові дії по усій Херсонській області, і також в інших районах, дотичних до рятувальної місії.