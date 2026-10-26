"На глаза навернулись слезы": украинцы с флагами встретили пилота Ми-24 после боевого задания (видео)

Жители Харьковской области трогательно встретили пилота украинского вертолета Ми-24, когда тот возвращался после выполнения боевого задания. Пилот только что завершил задание в Донецкой области.

Жители населенных пунктов Харьковской области развернули украинские флаги и энергично махали руками, когда Ми-24 пролетел над ними. Этими трогательными кадрами поделился украинский пилот с никнеймом Air Davy на своей странице в TikTok.

На видео видно, как вертолёт пролетает на низкой высоте, однако люди не боятся и радостно приветствуют своего пилота дома. Именно это больше всего тронуло украинского военного.

"Очень приятно, когда украинцы так тебя встречают, на глазах навернулись слезы. Мы вам тоже машем. И видим, как вы нас приветствуете", — так описал свои эмоции пилот.

Жители Харьковской области с флагами встречали украинский Ми-24

Видеоролик быстро стал вирусным в сети. Трогательные кадры собрали более 100 тысяч лайков и свыше 1400 комментариев. В них люди признались, что не знали о том, что пилоты видят их, когда они машут рукой. Также многие украинцы рассказали, что всегда машут рукой, когда видят своих пилотов в небе.

Видео дня

Напомним, недавно в сети появились кадры, на которых видно, как российский ударный дрон типа "Шахед" в Полтавской области был сбит "природной ПВО". Беспилотник, летевший для атаки украинских населённых пунктов, был сбит обычным высоким деревом, в результате чего он разломился и упал.

Кроме того, в октябре бойцы роты беспилотных наземных систем 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка продемонстрировали, как им удалось впервые эвакуировать раненого бойца ВСУ с помощью воздушного дрона.