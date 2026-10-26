"Були сльози на очах": українці з прапорами зустріли пілота Мі-24 після бойового завдання (відео)

Мешканці Харківщини зворушливо зустріли пілота українського гелікоптера Мі-24, коли той повертався після виконання бойового завдання. Пілот саме завершив завдання на Донеччині.

Люди, що мешкають у населених пунктах Харківської області, розгорнули українські прапори і завзято махали руками, коли Мі-24 пролетів у небі над ними. Зворушливими кадрами поділився український пілот з нікнеймом Air Davy на своїй сторінці у TikTok.

На відео видно, як гелікоптер пролітає на низькій висоті, проте люди не бояться і радісно вітають свого пілота удома. Саме це найбільше зворушило українського військового.

"Дуже приємно, коли тебе українці так зустрічають, були сльози на очах. Ми вам також махаємо. Також бачимо вас, як ви з нами вітаєтесь", — так описав свої емоції пілот.

Люди на Харківщині з прапорами зустрічали український Мі-24

Відеоролик швидко став вірусним у мережі. Зворушливі кадри зібрали понад 100 тисяч уподобань і більше 1400 коментарів. У них люди зізналися, що не знали про те, що пілоти бачать їх, коли вони махають. Також чимало українців розповіли, що завжди махають, коли бачать своїх пілотів у небі.

Видео дня

Нагадаємо, нещодавно у мережі показали кадри, як російський ударний дрон типу "Шахед" на Полтавщині зупинила "природна ППО". Безпілотник, який летів атакувати українські населені пункти, ліквідувало звичайне високе дерево, через що він розколовся та впав.

Також у жовтні бійці роти безпілотних наземних систем 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка показали, як їм вдалося вперше евакуювати пораненого бійця ЗСУ завдяки повітряному дрону.