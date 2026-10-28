Одна цель, разные взгляды: почему Зеленский и Трамп не совпадают по поводу завершения войны

Украина и США стремятся к одной цели — прекращению войны, однако их взгляды на средства достижения этой цели различаются. Владимир Зеленский объяснил эту разницу собственным опытом: его поколение родилось в СССР, поэтому, по словам президента, украинцы лучше распознают ложь Путина, чем американцы.

Стремление положить конец войне объединяет Украину и США, но пути достижения этой цели стороны видят по-разному. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью британской газете The Sun.

Президент объяснил свою позицию опытом поколения, родившегося ещё в Советском Союзе.

"Моя философия заключается в том, что Путин — глубоко советский человек как по своему мировоззрению, так и по менталитету. Мы это знаем, потому что мое поколение родилось в Советском Союзе. Когда Путин лжет, мы это чувствуем. Мы столько лет были соседями с россиянами. Именно поэтому я думаю, что мы понимаем россиян лучше, чем Соединённые Штаты", — заявил Зеленский.

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Президент признает, что у Вашингтона есть основания обсуждать с Москвой более широкий круг вопросов, ведь речь идет и о проблемах глобальной безопасности. Однако, по его мнению, Киев более точно понимает саму природу российской власти.

"Мы понимаем менталитет и Путина, и российского народа, их военных и гражданских. Когда они готовы что-то сделать, а когда боятся Путина, потому что знают, что могут оказаться в тюрьме. Если они не пойдут убивать украинцев, Путин накажет их по-своему. Поэтому в некоторых вопросах президент Трамп поддерживал нас, а в других у нас разные взгляды", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о готовности России принять участие в трехсторонней встрече делегаций в Абу-Даби, а также назвал возможной даже встречу лидеров трех стран. В то же время Кремль по-прежнему связывает окончание войны с территориальными претензиями к Украине.

Также сообщалось, что в беседе с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре Владимир Путин подтвердил, что украинский президент может приехать в Москву.

Кроме того, сообщалось, что Стубб и Стьоре провели телефонный разговор с Путиным. По данным Хельсинки, это было сделано для того, чтобы напрямую донести до российского руководства свою позицию относительно предстоящих переговоров о прекращении войны.