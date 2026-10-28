Одна мета, різні погляди: чому Зеленський і Трамп не збігаються щодо завершення війни

Україна і США прагнуть одного – завершення війни, однак інструменти для цього бачать по-різному. Володимир Зеленський пояснив різницю власним досвідом: його покоління народилося в СРСР, тому, за словами президента, українці розпізнають брехню Путіна краще, ніж американці.

Потреба завершити війну об'єднує Україну і США, але способи досягнення цієї мети сторони бачать по-різному. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю британському The Sun.

Свою позицію президент пояснив через досвід покоління, яке народилося ще в Радянському Союзі.

"Моя філософія в тому, що Путін – глибоко радянська людина і за своєю реальністю, і за менталітетом. Ми це знаємо, тому що моє покоління народилося в Радянському Союзі. Коли Путін бреше, ми це відчуваємо. Ми стільки років були сусідами з росіянами. Саме тому я думаю, що ми розуміємо росіян краще, ніж Сполучені Штати", – заявив Зеленський.

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Президент визнає, що Вашингтон має підстави обговорювати з Москвою ширше коло тем, адже йдеться і про проблеми глобальної безпеки. Проте розуміння самої природи російської влади, на його думку, у Києва точніше.

"Ми розуміємо менталітет і Путіна, і російського народу, їхніх військових і цивільних. Коли вони готові щось зробити, а коли бояться Путіна, тому що знають, що можуть потрапити до в'язниці. Якщо вони не підуть убивати українців, Путін покарає їх по-своєму. Тому в деяких питаннях Президент Трамп підтримував нас, а в інших у нас різні погляди", – додав він.

Раніше повідомлялося, що Зеленський заявив про готовність Росії долучитися до тристоронньої зустрічі делегацій в Абу-Дабі, а можливою він назвав навіть зустріч лідерів трьох країн. Водночас Кремль і далі пов'язує завершення війни з територіальними претензіями до України.

Також повідомлялося, що в розмові з президентом Фінляндії Александром Стуббом і премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре Володимир Путін підтвердив, що український президент може приїхати до Москви.

Крім цього, повідомлялося, що Стубб і Стьоре провели телефонну розмову з Путіним. За даними Гельсінкі, щоб безпосередньо донести російському керівництву свою позицію щодо майбутніх переговорів про припинення війни.