В Ровенской области россияне атаковали гражданское предприятие, погиб мужчина

Спасатели потушили пожар, а взрывотехники изъяли обломки вражеского БПЛА на месте удара. СБУ ведет расследование по статье о военном преступлении

28 октября около 19:00 россияне атаковали гражданское предприятие в Сарненском районе Ровенской области. В результате обстрела погиб 42-летний мужчина из Хмельницкой области, сообщает полиция Ровенской области.

Фото: ГСЧС Фото: Нацполиция Фото: ГСЧС

Полицейские обеспечивают охрану места происшествия, а взрывотехники обследовали территорию и изъяли обломки вражеского беспилотника, которые станут доказательствами в уголовном деле.

Повреждения получили транспортные средства на территории предприятия и поблизости, а также соседние дома. На месте работают правоохранители и спасатели, которые уже потушили пожар.

"Гражданское предприятие в Сарненском районе подверглось нападению врага. К сожалению, избежать человеческих жертв не удалось. Один человек погиб. Возникший пожар спасатели локализовали", — написал в своём Telegram-канале глава ОГА Александр Коваль.

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Следователи СБУ под процессуальным руководством прокуратуры фиксируют обстоятельства военного преступления, совершенного страной-агрессором, и ведут уголовное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Конотоп в Сумской области уже почти неделю остается без электроэнергии после российских ударов. Часть энергетического оборудования полностью уничтожена, а запасы дизельного топлива для генераторов могут иссякнуть уже 29 октября.

Кроме того, мы сообщали, что в результате баллистического удара РФ по Киеву вечером 26 октября получили ранения студенты и сотрудники Государственного торгово-экономического университета.