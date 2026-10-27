Ранены студенты и сотрудники: в ДТЭУ рассказали о последствиях попадания по кампусу (видео)

В результате удара баллистических ракет РФ по Киеву вечером 26 октября получили ранения студенты и сотрудники Государственного торгово-экономического университета. Российские боеприпасы попали в центр кампуса между общежитиями. На видео и фото видно место попадания — воронка диаметром три-четыре метра.

Из-за российского обстрела пострадали корпуса университета, общежития и территория учебного кампуса, сообщили в Telegram-канале ДТЕУ. Указано, что общее число раненых — пять человек. На видео показан кампус после удара РФ. Видна воронка, которая образовалась в 5–10 м от общежитий, где находятся сотни студентов.

Информация ДТЕУ об ударе РФ по кампусу появилась около 10 часов 27 октября, спустя полсуток после обстрела, произошедшего поздно вечером 26 октября. Учебное заведение не уточнило, сколько студентов оказалось среди пяти раненых. Впрочем, известны имена двух пострадавших — это студент Роман Балла и студентка Анна Волошина: оба — члены Совета студенческого самоуправления. В сообщении содержится призыв к украинцам собрать средства на лечение раненых.

Видео дня

Обстрел Киева — результаты баллистической экспертизы в ДТЕУ 26 октября Фото: Скриншот

Обстрел Киева — что произошло в ночь с 26 на 27 октября

Фокус писал об обстреле Киева и о двух волнах баллистических ракет РФ в ночь с 26 на 27 октября. Около 22:00 Воздушные силы ВСУ предупредили о запуске баллистических ракет из Брянской области, а жители столицы сообщили о громких взрывах. Мэр города Виталий Кличко заявил о попадании ракет РФ по станции метро "Лесная" и по территории учебного заведения. Позже СМИ уточнили, что речь идет об ударе по территории кампуса ДТЕУ, а также пострадал парк рядом с университетом.

Около 3 часов 27 октября произошла новая волна воздушных ударов ВС РФ: на Киев вновь летели баллистические ракеты. Кличко написал в Telegram, что россияне поразили Южный мост и что он перекрыт для движения автомобилей и поездов. ГСЧС и Нацполиция сообщили о 14 раненых и одном погибшем. Согласно данным властей, пострадали шесть районов Киева: в Оболонском районе — пожары в нежилых помещениях и двое раненых, в Деснянском — повреждения на территории университета, и именно здесь погиб человек и 13 раненых, в Подольском — административное здание.

Отметим, что 19 октября под баллистический удар РФ попала станция метро "Черниговская". Городские власти опубликовали кадры с места удара, на которых запечатлены разрушения станции и линии метрополитена.

Напоминаем, что около 3 часов 27 октября Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Южному мосту в Киеве. Кличко показал, как выглядит инфраструктурный объект после попадания российских "Искандеров".